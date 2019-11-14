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    Вьетнам и ОАЭ сыграют «по низам»?

    Вьетнам — ОАЭ. Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

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    Прогноз на Вьетнам — ОАЭ
    Сборная Вьетнама
    14 ноября в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Вьетнама в Ханое сыграет с национальной командой ОАЭ. Игра начнется в 15:00 по мск. Прогноз на Вьетнам — ОАЭ.

    Вьетнам

    Сборная Вьетнама на прошедшем Кубке Азии добились достойного результата, дойдя до четвертьфинала, уступив там команде Японии со счетом 0:1.

    В отборочной компании к предстоящему чемпионату мира «золотые звезды» сперва расписали мировую с тайландцами (0:0) в гостях, а во второй своей игре минимально одолели дома Малайзию (1:0).

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    В своей последней игре квалификации вьетнамцы переиграли на выезде команду Индонезии со счетом 3:1 и семью очками идут вторыми в группе G, уступая первому Таиланду только по дополнительным показателям.

    ОАЭ

    Сборная ОАЭ в этом году стала призером чемпионата Азии, проиграв в полуфинале будущему победителю Катару со счетом 0:4.

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    После континентального первенства «шейхи» успели провести четыре контрольных поединка, в которых трижды выиграли и один матч закончили вничью.

    Отборочную компанию к предстоящему мировому форуму сборная ОЭА начала с волевой виктории над Малайзией (2:1) в гостях, после чего дома разгромила Индонезию (5:0), а в третьем туре проиграли на выезде Таиланду (1:2).

    С шестью зачетными пунктами эмиратовцы разместились на третьей позиции в группе G, уступая первым двум командам всего один балл.

    Последний раз эти сборные играли между собой в 2013 году. И тогда сборная ОАЭ дважды обыграла Вьетнам — 5:0 и 2:1.

    Прогноз на Вьетнам — ОАЭ

    Обе сборные в играх с приблизительно равными по силе командами зачастую выдают малорезультативные матчи. Предлагаем поставить на ТМ 2,5. 0

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