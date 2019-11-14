Мьянма — Таджикистан. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

14 ноября сборная Мьянмы дома сыграет с национальной командой Таджикистана в пятом туре второго отборочного этапа азиатской зоны. Стартовый свисток будет дан в 13:30 по Москве. Прогноз на Мьянма — Таджикистан.

Мьянма

Сборная Мьянмы в этом году провела семь игр. Начала с трех товарищеских игр, а потом вступила в квалификацию к ЧМ-2022.

Все отборочные матчи «красные» проиграли при этом даже не смогли забить ни одного гола. В своей первой игре они проиграли на выезде Монголии (0:1), а потом уступили Японии (0:2) в родных пенатах.

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В своей третьей встрече мьянмцы были разгромлены в Киргизии местной национальной командой со счетом 0:7. Несколько дней тому назад они провели товарищеский матч, в котором на своем поле разгромили Непал — 3:0.

Таджикистан

В этом году «персидские львы» провели восемь встреч, в которых добились четырех побед и такое же количество игр проиграли.

В отборочном цикле национальная команда Таджикистана сыграла три поединка. Сперва она на своей территории одолела Киргизию с счетом 1:0, а в следующем мачте с таким же результатом переиграла в гостях Монголию.

В третье своей игре таджики на своей территории были разгромлены национальной командой Японии со счетом 0:3.

С шестью зачетными баллами таджики после трех встреч расположились на третьей строке в группе F, уступая первой Японии три балла.

Эти сборные провели между собой две встречи, в которых дважды победили таджики — 2:0 и 1:0.

Прогноз на Мьянма — Таджикистан

Прогнозируем, что таджики наберут три очка в Мьянме и продолжат борьбу за вторую позицию в группе. 0