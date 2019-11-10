«Марсель» — «Лион». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Франции 10 ноября 2019 года

В 13 туре французской Лиги 1 «Марсель» будет принимать «Лион». Игра пройдет на стадионе «Велодром» 10 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Лион».

«Марсель»

В 12 поединках французской Лиги 1 клуб из одноименного города сумел набрать 19 баллов, благодаря чему он замкнул четверку сильнейших в турнирной таблице.

В последних матчах «провансальцы» часто играют неудачно. По завершении серии из ничьих с «Монпелье» (1:1), «Дижоном» (0:0), и «Ренном» (1:1) «Марсель» проиграл «Амьену» (3:1).

А после победы в 10 туре над «Страсбуром» (2:0) подопечные Андре Виллаша-Боаша были разгромлены ПСЖ (4:0).

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Затем в 1/16 финала Кубка Франции бело-голубые оказались слабее «Монако» (2:1). Но в 12 туре Лиги 1 «Марсель» взял верх над «Лиллем» (2:1).

«Лион»

Из-за плохих результатов, которые команда демонстрировала с сентября, «аристократы» сейчас с 16 баллами в активе занимают 10 место в таблице чемпионата Франции.

В последнем поединке под руководством Сильвиньо «Лион» проиграл «Сент-Этьену» (1:0). А затем команду возглавил Руди Гарсия. В первой встрече с новым тренером «ткачи» разошлись миром с «Дижоном» (0:0).

После этого в Лиге чемпионов «львы» потерпели поражение от «Бенфики» (2:1). Но чуть позже «Лион» победил «Мец» в Лиге 1 (2:0).

В 12 туре чемпионата Франции подопечные Руди Гарсии взяли верх над «Тулузой» (2:3), а на евроарене команда разобралась с «Бенфикой» (3:1).

Прогноз

На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,40, а на победу «Лиона» — 2,60.

Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,68. 0