«Боруссия» М — «Вердер». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Бундеслиги 10 ноября 2019 года

В 11 туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» М будет принимать «Вердер». Игра пройдет на стадионе «Боруссия-Парк» 10 ноября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Вердер».

«Боруссия» М

После десяти туров коллектив из Менхенгладбаха сумел закрепиться на 1 месте в таблице. С 22 очками на своем счету команда опережает «Боруссию» Д на 3 балла.

Концовка октября для «жеребят» получилась нервной. Сперва в чемпионате подопечные Марко Розе уступили дортмундцам (1:0), а затем в Лиге Европы они сыграли вничью с «Ромой» (1:1).

А по завершении 9 тура немецкого первенства, в котором «Боруссия» М одолела «Айнтрахт» (4:2), черно-бело-зеленые вылетели из Кубка Германии от «Боруссии» Д (2:1).

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Но 2 ноября клуб из Менхенгладбаха взял верх над «Байером» (1:2), а затем в еврокубках коллектив Розе оказался сильнее «Ромы» (2:1).

«Вердер»

По завершении десяти туров чемпионата команда из Бремена с 11 очками на своем счету расположилась на 12 строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

В 5 туре Бундеслиги зелено-белые у себя дома крупно проиграли «РБ Лейпцигу» (0:3), после чего они четырежды сыграли вничью с другими соперниками немецкого первенства.

На выезде «Вердер» разошелся миром с «Боруссией» М (2:2), а затем и с «Айнтрахтом» (2:2). А 19 октября на «Везерштадион» хозяева не выявили сильнейшего в матче с «Гертой» (1:1).

В 9 туре подопечные Флориана Кофельдта заработали 1 балл в игре с «Байером» (1:1), после чего в 1/16 финала Кубка страны «Вердер» одолел «Хайденхайм» (4:1). Но очередная встреча чемпионата 2 ноября завершилась ничьей в противостоянии с «Фрайбургом» (2:2).

Прогноз

На победу «Боруссии» М в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,72, на ничью — 4,30, а на победу «Вердера» — 4,60.

Сейчас «жеребята» находятся в хорошей форме, поэтому на своем поле они воспользуются всеми слабостями соперников из Бремена. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Боруссии» Д больше 1,5 с коэффициентом 1,57. 0