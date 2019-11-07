«Копенгаген» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В четверг, 7 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы датский «Копенгаген» будет принимать на своем поле киевское «Динамо». Начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Динамо» Киев.

«Копенгаген»

«Копенгаген», как и его предстоящий противник, начал выступление в Лиге чемпионов, где преодолел один раунд и был выбит от туда сербской «Црвеной Звездой» по пенальти.

Групповой этап Лиги Европы датские «львы» начали с домашней минимальной победы, где они переиграли «Лугано», затем сыграли вничью на выезде с «Мальме» (1:1). В третьем туре датчане играли на «Олимпийском» в Киеве и выглядели весьма достойно на фоне хозяев, сумев увезти ничью — 1:1.

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Перед ответным матчем с «Динамо» команда победила «Орхус» (2:1) на выезде в чемпионате. В турнирной таблице «Копенгаген» идет вторым и отстает от «Митьюлланда» на четыре очка.

31 октября «Копенгаген» дома разгромил «Норшелланн» со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Кубка Дании.

«Динамо» Киев

Киевский коллектив после трех матчей на групповом этапе Лиги Европы набрал пять очков и идет вторым в группе В, уступая первой строке, на которой находится его предстоящий противник, только по дополнительным показателям.

Начали «бело-голубые» с трудной домашней победы над шведским «Мальме» (1:0), забив в самом конце игры. Второй матч со швейцарским «Лугано» принес украинцам гостевую безголевую ничью, а могли и проиграть. Дома против датчан динамовцы быстро пропустили, но в итоге спасли ничью — 1:1.

Новый главный тренер Алексей Михайличенко сумел наладить игру команды, о чем говорит серия из 11 матчей без поражений. Более того, в 1/8 финала Кубка Украины киевляне сумели одолеть донецкий «Шахтер» — 2:1. Правда, в УПЛ динамовцы отстают от дончан на 10 очков.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Копенгагена» предлагают коэффициент 2.50, на ничью — 3.20, а на успех украинцев — 3.05.

Прямо сейчас команды примерно равны, но «Динамо» поймало кураж и постарается взять три очка. Тем не менее, рисковать не советуем и предлагаем поставить на то, что обе команды забьют за 1.96. 0