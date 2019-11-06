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    «Бавария» постарается выиграть, но не сможет избавиться от текущих проблем

    «Бавария» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги чемпионов 6 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Олимпиакос»
    Роберт Левандовски и Фелипе Коутиньо
    На «Альянц-Арене» в Мюнхене состоится матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Там местная «Бавария» примет «Олимпиакос». Поединок начнется в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 06 Ноября 2019 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:55 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.18
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  • 7.50
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    «Бавария»

    «Бавария» лишилась главного тренера. Нико Ковач подал в отставку. Терпение руководства лопнуло после позорного поражения в матче с «Айнтрахтом» со счетом 5:1.

    До этого команда шла более менее ровно, однако часто пропускала, при этом нередко больше одного мяча. С поля «баварцы» не уходили без забитых мячей 8 игр кряду. Если взять во внимание Лигу чемпионов, то можно увидеть, что там команда пропускала в двух последних встречах.

    В прошлый раз «мюнхенцы» выиграли у «Олимпиакоса», но сделали это неуверенно (2:3). Перед этим они выдали шикарный матч в Лондоне, разбив «Тоттенхэм» со счетом 2:7. Таким образом, активе хозяев 9 очков. Они опережают «шпор» на 5 пунктов.

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    Оборона «Баварии» испытывает проблемы. Их добавляет травма Никласа Зюле. Он не сыграет в предстоящем матче.

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» хоть и последний в группе, но все же команда имеет хорошие шансы на то, чтобы попасть в Лигу Европы. Отставание от «Црвены Звезды» всего два пункта, поэтому гостям нельзя терять очки в Мюнхене. Еще непонятно, как сложится игра «Тоттенхэма» с сербами.

    Греки на выходных сыграли вничью в чемпионате с клубом «Ксанти» (0:0). Также после поражения от «Баварии» команда выиграла у АЕКа со счетом 2:0.

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    • В пяти последних играх Лиги чемпионов с участием «Олимпиакоса» забивалось как минимум два гола. Так что коллектив всегда старается устроить результативный поединок.

    Вальбуэна имеет проблемы физиологического характера. Однако то, что он не сыграет, еще никто не говорил. То же самое касается Торосидиса.

    Прогноз

    «Бавария» сейчас в подвешенном состоянии, поскольку лишилась тренера. Вполне вероятно, что каких-то резких движений сейчас «баварцы» делать не будут. Так что в тактическом плане игра хозяев может остаться практически неизменной.

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    Потеря очков в этом поединке может негативно сказаться на психологическом состоянии игроков. Именно поэтому они постараются выиграть. Тем более после такого поражения нужно как-то встряхнуться.

    «Олимпиакос» будет огрызаться. Команде нужно набирать очки, чтобы спастись от вылета. «Мюнхенцы» много пропускают в последнее время. Скорее всего, проблемы останутся. Прогноз — обе забьют за 1.72. 0

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