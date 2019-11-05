«Лион» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

«Лион»
Футболисты «Лиона» стартовали в Лиге чемпионов с домашней ничьей против «Зенита» (1:1), после чего в гостях обыграли «РБ Лейпциг» (2:0).
В третьем туре в Португалии «ткачи» потерпели поражение от «Бенфики» (1:2), пропустив решающий мяч за пять минут до конца основного времени.
В турнирной таблице Лиги 1 «Лион» расположился на девятом месте с 16 набранными очками в 12 сыгранных турах.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
На минувших выходных подопечные Руди Гарсии одолели «Тулузу» (3:2), забив свой третий гол на пятой компенсированной минуте второго тайма.
После травмы у «Лиона» восстанавливается бразильский защитник Фернандо Маркал.
«Бенфика»
«Бенфика» на старте группового этапа Лиги чемпионов потерпела поражения от «РБ Лейпцига» (1:2) и «Зенита» (1:3).
И лишь в третьем туре лиссабонцы набрали первые очки, с большим трудом победив «Лион» на своем поле (2:1).
В чемпионате Португалии, где сыграно десять туров, «Бенфика» уверенно удерживает лидерство, имея на своем счету 27 очков.
В своем последнем матче национального первенства «орлы» у себя дома одержали победу над «Риу Аве» (2:0).
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Среди травмированных у «Бенфики» значатся Рафаэль Силва и Герман Конти.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лиона» — 2.00, победа «Бенфики» — 3.70, ничья — 3.90.
Ситуация в группе G после трех сыгранных туров остается запутанной. Отрыв лидера от последней команды составляет всего три балла, так что шансы на плей-офф есть у всех.
«Ткачи» опережают «орлов» на один гол, но вряд ли они будут довольны ничьей в предстоящей встрече. После лиссабонского поражения подопечные Руди Гарсии должны хорошо настроиться на домашнюю игру и порадовать своих болельщиков.
Французы в последних матчах выглядят неплохо, поэтому мы бы попробовали поставить на их домашний успех.
Есть и менее рискованный вариант — «хозяева не проиграют и тотал больше 2» за 1.72. Ожидаем результативной игры, ведь отсиживаться в обороне точно никому не выгодно. 0