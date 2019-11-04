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    На «Екатеринбург Арене» «сухо» не будет?

    «Урал» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата России 4 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Урал» — «Оренбург»
    Дмитрий Парфенов
    В понедельник, 4 ноября, в 15-м туре российской Премьер-лиги «Урал» на «Екатеринбург Арене» сыграет с «Оренбургом». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Урал» — «Оренбург».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Ноября 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Оренбург Оренбург
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.80
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    «Урал»

    У «Урала» на данный момент 3-матчевая беспроигрышная серия. Началась она с выездной виктории 2:1 над «Тамбовом» в 13 туре чемпионата России.

    После чего «шмели» расписали гостевую мировую 0:0 с казанским «Рубином», а накануне вышли победителями в матче 1/8 финала Кубка страны с тульским «Арсеналом», одолев своего противника в серии послематчевых пенальти (2:2).

    С 18 зачетными пунктами «оранжево-черные» разместились на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, отставая от пятой строки на восемь пунктов.

  • Оренбургский комплекс «Краснодара»
  • СМИ — о ничьей «Краснодара» с «Оренбургом»
  • 28/10/2019

    • В восьми домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «Урал» добыл три победы, раз сыграл вничью и четыре матча проиграл, разница мячей — 15:18.

    «Оренбург»

    А вот оренбургский коллектив не может победить в трех поединках кряду, проиграв в двух из них при одном ничейном результате.

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    Сперва «газовики» в родных пенатах уступили 0:1 «Крыльям Советов» в чемпионате страны, затем поделили в гостях очки 1:1 с «Краснодаром» в РПЛ, а в четверг проиграли перволиговым «Химкам» (1:2) в Кубке России.

    В турнирной таблице чемпионата России «бело-синие» с 15 очками идут на 12 месте, опережая опасную зону всего лишь на один пункт.

    Все прогнозы на РПЛ

    Семь гостевых встреч этого сезона РПЛ принесли «Оренбургу» две виктории, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 9:11.

    В прошлом чемпионате «Урал» на своем поле одолел «Оренбург» со счетом 2:1, а в другом матче была ничья — 2:2.

    Прогноз на «Урал» — «Оренбург»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.50.

    На викторию «Оренбурга» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды в этом сезоне зачастую проводят результативные матчи. Думаем, что и этот поединок не станет исключением. 0

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