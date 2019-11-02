«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Англии 2 ноября 2019 года

«Шеффилд Юнайтед»
После 10 туров «Шеффилд Юнайтед», который только в этом году вернулся в высший свет английского футбола, разместился на восьмой строке, имея на своем счету 13 баллов.
«Клинки» после домашнего поражения 0:1 от «Ливерпуля», затем выдали 3-матчевую серию без поражений, дважды за этот период сыграв вничью и раз победив.
В этом отрезке «полосатые» расписали гостевые мировые с «Уотфордом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1), а также на своей территории переиграли лондонский «Арсенал» со счетом 1:0.
В этом сезоне «ШЮ» на своем стадионе играет пока бескомпромиссно, трижды выиграв при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:6.
«Бернли»
«Бернли» находится на пять позиций ниже в турнирной таблице, чем их предстоящий соперник. На счету у команды 12 очков и четыре балла преимущества над зоной вылета.
Октябрь для «бордовых» выдался не самым лучшим. Еще в начале месяца они смогли обыграть на своем поле «Эвертон» со счетом 1:0, после чего дважды проиграли.
По завершении международной паузы команда из графства Ланкашир сперва была биты в гостях 1:2 «Лестером», а затем дома проиграла 2:4 «Челси».
На выезде в текущем сезоне «Бернсли» еще не знал вкуса побед, дважды сыграв вничью и трижды проиграв, разница мячей в этих играх составила — 6:8. Отметим только то, что в каждой встрече «бордовые» забивали.
Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.25, победа «Бернли» — 3.60, ничья — 3.30.
Учитывая что «Бернли» неважно себя чувствует вне родных стен, рекомендуем поставить на победу хозяев, но с форой. 0