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    Продолжит ли «Бернли» неудачно играть на выезде?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Англии 2 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»
    Лис Муссе
    В субботу, 2 ноября, «Шеффилд Юнайтед» в поединке 11-го тура дома сыграет с «Бернли». Встреча, которая пройдет на «Бремелл Лейн» в Шеффилде, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли».

    «Шеффилд Юнайтед»

    После 10 туров «Шеффилд Юнайтед», который только в этом году вернулся в высший свет английского футбола, разместился на восьмой строке, имея на своем счету 13 баллов.

    «Клинки» после домашнего поражения 0:1 от «Ливерпуля», затем выдали 3-матчевую серию без поражений, дважды за этот период сыграв вничью и раз победив.

    В этом отрезке «полосатые» расписали гостевые мировые с «Уотфордом» (0:0) и «Вест Хэмом» (1:1), а также на своей территории переиграли лондонский «Арсенал» со счетом 1:0.

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    • В этом сезоне «ШЮ» на своем стадионе играет пока бескомпромиссно, трижды выиграв при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 5:6.

    «Бернли»

    «Бернли» находится на пять позиций ниже в турнирной таблице, чем их предстоящий соперник. На счету у команды 12 очков и четыре балла преимущества над зоной вылета.

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    Октябрь для «бордовых» выдался не самым лучшим. Еще в начале месяца они смогли обыграть на своем поле «Эвертон» со счетом 1:0, после чего дважды проиграли.

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    По завершении международной паузы команда из графства Ланкашир сперва была биты в гостях 1:2 «Лестером», а затем дома проиграла 2:4 «Челси».

    На выезде в текущем сезоне «Бернсли» еще не знал вкуса побед, дважды сыграв вничью и трижды проиграв, разница мячей в этих играх составила — 6:8. Отметим только то, что в каждой встрече «бордовые» забивали.

    Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.25, победа «Бернли» — 3.60, ничья — 3.30.

    Учитывая что «Бернли» неважно себя чувствует вне родных стен, рекомендуем поставить на победу хозяев, но с форой. 0

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