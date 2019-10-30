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    Нужен ли «Ливерпулю» Кубок лиги?

    «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 30 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал»
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп
    В среду, 30 октября, «Ливерпуль» на своем поле примет «Арсенал» в рамках четвертого раунда Кубка лиги. Встреча, которая пройдет на «Энфилде», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал».

    «Ливерпуль»

    Футболисты «Ливерпуля» стартовали в Кубке лиги с третьего раунда, когда обыграли «Милтон-Кинс Донс» (2:0) резервным составом.

    В английской Премьер-лиге «красные» уверенно лидируют по итогам десяти сыгранных туров, имея на своем счету 28 очков.

    Мерсисайдцы одержали девять побед, а единственный раз потеряли очки 20 октября, сыграв вничью на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили «Наполи» (0:2), после чего обыграли «Ред Булл» (4:3) и «Генк» (4:1).

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    После травм у «Ливерпуля» восстанавливаются Натаниэль Клайн, Жоэль Матип и Шердан Шакири.

    «Арсенал»

    Лондонский «Арсенал» в текущем розыгрыше Кубка лиги успел пройти «Ноттингем Форест» (5:0), которому забил пять безответных мячей.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» занимают пятое место, но уже много проигрывают лидеру.

    В двух последних турах команда Унаи Эмери проиграла «Шеффилд Юнайтед» (0:1), а также разошлась миром с «Кристал Пэлас» (2:2).

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    • Что касается Лиги Европы, то там у «Арсенала» все хорошо: победы над «Айнтрахтом» (3:0), «Стандардом» (4:0) и «Виторией» (3:2).

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    У «канониров» нет серьезных кадровых проблем, но есть дисциплинарные проблемы с Месутом Озилом и Гранитом Джакой.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.83, победа «Арсенала» — 4.00, ничья — 4.40.

    У «канониров» действительно хватает проблем, в том числе и околофутбольных, которые очень негативно влияют на общее настроение команды.

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    Впрочем, на Кубок лиги оба тренера с большой долей вероятности выставят резерв, поскольку основа и так загружена в чемпионате и еврокубках.

    При таких раскладах, нам кажется, у «канониров» будут шансы преподнести сюрприз, тем более что «красным» этот скромный турнир будет только мешать и отвлекать от основной задачи на сезон — чемпионского титула в АПЛ.

    Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «гости не проиграют», которая принимается с коэффициентом 2.10. 0

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    «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч Кубка английской лиги по футболу 30 октября 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Арсенал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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