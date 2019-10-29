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    Отдохнувшая «Барселона» разберется с «Вальядолидом»

    «Барселона» — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Примеры 29 октября 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Вальядолид»
    Лионель Месси
    29 октября «Барселона» сыграет на своем поле с «Вальядолидом». Матч состоится в рамках 11 тура испанской Примеры. Начало в 23:15 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Вальядолид».

    «Барселона»

    Кризис «Барселоны» давно остался позади. Команда длительное время не теряет очки. На счету «блауграна» 6 побед кряду при трех пропущенных мячах в общей сложности.

    «Барса» обыграла «Славию» в Лиге чемпионов 1:2, хотя не без труда. Перед этим «каталонцы» выиграли две встречи кряду в рамках Примеры. Со счетом 0:3 коллектив разобрался с «Эйбаром» и с результатом 4:0 коллектив выиграл у «Севильи».

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    В случае победы «сине-гранатовые» могут оторваться от «Атлетико», у которого на игру больше и такое же количество очков, как у хозяев (19).

    Вальверде в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на Роберто и Умтити.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» тоже имеет неплохую серию, правда не такую успешную. На данный момент команда не проигрывает уже 6 поединков подряд — 3 ничьи и 3 победы. Но это с учетом товарищеского поединка во время международной паузы.

    В чемпионате коллектив занимает 8 место. На счету гостей 14 очков, набранных за 10 игр.

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    На днях «пусела» выиграли у «Эйбара» со счетом 2:0. Также «бело-фиолетовым» удалось увезти один пункт с Бильбао, расписав ничью с «Атлетиком» (1:1).

    В гостях «Вальядолид» демонстрирует не очень хорошие результаты. В 6 играх команда одержала только две победы, проиграв при этом два раза.

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    • Гости приедут с потерями. Не сыграют Рамирес и Алькарас. Также под вопросом Феде. Вследствие этого «пусела» могут значительно потерять в глубине состава. Это притом, что команда играла в субботу, а «Барса» свой матч пропускала.

    Прогноз

    «Барселона» в хорошей форме и сейчас подопечные Вальверде могут увеличить отрыв от «Реала», а также «Атлетико». Так что победа для «блауграна» — это то, что нужно.

    Коэффициенты на основные три события такие: 1.14 на «П1», 8.90 на «Х» и 21.0 на «П2».

    «Барса» забила не менее двух мячей в 9 из 10 домашних встреч. Мы предлагаем обратить внимание результативность хозяев. Наш вариант для ставки — ИТ 1 больше 2.5 за 1.64. 0

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