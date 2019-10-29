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    На «Мендисорросе» команды не будут форсировать события

    «Алавес» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 29 октября 2019 года

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    В 11 туре чемпионата Испании «Алавес» будет принимать «Атлетико». Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» 29 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Алавес» — «Атлетико».

    «Алавес»

    В десяти играх команда из города Витория-Гастейс смогла заработать 11 очков. Благодаря этому она занимает 14 строчку в турнирной таблице.

    Но в последнее время команда выступает крайне нестабильно. С 4 по 6 тур Ла Лиги «славные» проиграли «Севилье» (0:1), «Атлетику» (2:0) и «Реалу Сосьедад» (3:0).

    Затем подопечные Асьера Гаритано дома победили «Мальорку» (2:0). 5 октября «Алавес» потерпел поражение от «Валенсии» (2:1), а после паузы на матчи сборных «уничтожители бобов» взяли верх над «Сельтой» (2:0).

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    В последнем на сегодняшний день поединке на стадионе «Керамика» гости были разгромлены «Вильярреалом» (4:1).

    «Атлетико»

    На данный момент столичная команда идет второй в турнирной таблице. На счету мадридского коллектива имеется 19 очков.

    После ничейной игры в дерби против «Реала» (0:0) «матрасники» смогли победить «Локомотив» в Лиге чемпионов (0:2), но в Примере этот клуб продолжил терять баллы.

    5 октября «индейцы» разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0), а в следующем туре «Атлетико» не выявил сильнейшего в противостоянии с «Валенсией» (1:1).

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    Затем на евроарене подопечные Диего Симеоне минимально переиграли «Байер» (1:0), а спустя несколько дней на «Ванда Метрополитано» хозяева разобрались с «Атлетиком» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Алавеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,10, на ничью — 3,50, а на победу «Атлетико» — 1,81.

    На своем поле «Алавес» умеет сушить игру, а у «Атлетико» сейчас имеются проблемы с результативностью. Наш прогноз на матч — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,58. 0

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    «Алавес» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 29 октября 2019 года. Прогноз на «Алавес» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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