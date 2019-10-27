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    «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 27 октября 2019 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон» давно не проигрывает
    В воскресенье, 27 октября, «Ньюкасл» будет принимать на своем поле «Вулверхэмптон» в 10-м туре английской Премьер-лиги. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Октября 2019 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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    «Ньюкасл»

    После девяти туров чемпионата Англии подопечные Стива Брюса считаются одними из аутсайдеров первенства. На данный момент команда идет 17-й в таблице с 8 баллами в активе.

    Все прогнозы, которые были даны до старта сезона, подтвердились. Борьба за выживание, нехватка кадров и общего класса команды.

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    Единственным ярким моментом начала сезона стала победа над кризисным «Манчестер Юнайтед» дома (1:0), но это было скорее исключение. Перед этим было фиаско против «Лестера» (5:0), а в прошлом туре команда на выезде уступила «Челси» — 0:1.

    В настоящий момент от зоны вылета «Ньюкасл» отделяет только лучшая разница мячей, чем у «Саутгемптона».

    «Вулверхэмптон»

    «Волки» из-за игр на два фронта не лучшим образом стартовали в чемпионате страны. После девяти матчей у них было 11 баллов и 13-я позиция в турнирной таблице АПЛ.

    До седьмого тура «оранжево-черные» вообще не могли победить — четыре ничьи при двух поражениях. Затем удалось победить «Уотфорд» (2:0), а затем вообще совершить сенсацию, остановив «Манчестер Сити» — 2:0.

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    Довольно неожиданно в прошлом туре команда оступилась против «Саутгемптона» на своем поле. На этой неделе в Лиге Европы «волки» на выезде сумели одержать победу над «Слованом» — 2:1.

    В своей группе ЛЕ англичане идут вторыми, отставая от «Браги» на один пункт.

    «Вулверхэмптон» не знает поражений уже семь поединков кряду во всех турнирах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2.65, тогда как успех хозяев оценивается в 3.00, а ничья — в 3.05.

    «Волки» давно не проигрывают, а класс команды в целом выше, чем у «Ньюкасла». Предлагаем поставить на победу «Вулверхэмптона» с форой 0 за 1.81. 0

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