«Локомотив» — «Спартак». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 октября 2019 года

В воскресенье, 27 октября, «Локомотив» на своем поле примет «Спартак» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «РЖД Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Спартак».

«Локомотив»

Московский «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея на своем счету 29 очков.

Подопечные Юрия Семина в нынешнем сезоне одержали девять побед, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Действующая победная серия «красно-зеленых» насчитывает пять туров, в которых они победили «Сочи» (1:0), «Оренбург» (3:2), «Зенит» (1:0), «Арсенал» (2:1) и «Ахмат» (2:0).

Где у «Локо» дела идут не слишком хорошо, так это в Лиге чемпионов. На этой неделе «железнодорожники» проиграли «Ювентусу» (1:2), хотя в целом смотрелись достойно, а два мяча пропустили лишь в концовке второго тайма.

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После травм у «Локомотива» восстанавливаются Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Мацей Рыбус, Джефферсон Фарфан, Лука Джорджевич и Федор Смолов.

«Спартак»

Московский «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 15 очков.

На счету «красно-белых» четыре победы, три ничьи и шесть поражений в 13 сыгранных турах.

Свою последнюю победу «Спартак» одержал еще 25 августа, когда в гостях одолел «Крылья Советов» (2:1). С тех пор команда поочередно уступила «Зениту» (0:1), «Уралу» (1:2), «Уфе» (0:1), «Оренбургу» (1:2) и «Краснодару» (1:2), что повлекло увольнение Олега Кононова с поста главного тренера.

Под руководством нового наставника Доменико Тедеско москвичи успели на своем поле сыграть вничью с «Рубином» (0:0).

В лазарете «Спартака» находятся Александр Селихов и Роман Зобнин.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Локомотива» — 1.97, победа «Спартака» — 4.00, ничья — 3.60.

Команда Юрия Семина сейчас идет в лидерах, но нам с трудом верится в то, что она легко сможет выиграть дерби.

Почему? Во-первых, по ходу сезона «красно-зеленые» редко радуют своих болельщиков крупными победами.

Во-вторых, «Локо» вряд ли успеет полноценно восстановиться после туринской битвы, где игроки потратили очень много сил. В-третьих, «железнодорожников» подводят травмы некоторых игроков.

При этом победа «Спартака», который до сих пор находится в поиске своей игры, тоже крайне маловероятна, поэтому наш прогноз — «победа "Локомотива" ровно в один мяч или ничья» за 1.81.

Альтернативный вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.70. 0