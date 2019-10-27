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    Сохранит ли «Аякс» лидерство в Эредивизи?

    «Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 27 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Аякс Прогнозы на Фейеноорд
    Прогноз на «Аякс» — «Фейеноорд»
    Квинси Промес
    В воскресенье, 27 октября, «Аякс» на своем поле примет «Фейеноорд» в рамках 11-го тура Эредивизи. Встреча, которая пройдет на «Йохан Круифф Арене», начнется в 18:45 по московскому времени. Прогноз на «Аякс» — «Фейеноорд».
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 27 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Аякс»

    Футболисты «Аякса» на данный момент возглавляют турнирную таблицу Эредивизи, имея на своем счету 26 очков.

    На счету команды Эрика тен Хага восемь побед и две ничьи. Амстердамцы потеряли очки только в выездных встречах с «Витессом» (2:2) и ПСВ (1:1).

    Также «Аякс» выступает в Лиге чемпионов, где после трех туров занимает второе место в группе H. На его счету победы над «Лиллем» (3:0) и «Валенсией» (3:0), а также обидное поражение от «Челси» (0:1).

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    «Аякс» подходит к ближайшей встрече без серьезных кадровых проблем.

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов с 14 баллами.

    Подопечные Япа Стама одержали три победы, пять раз сыграли вничью и потерпели два поражения. В этом месяце они в гостях уступили «Фортуне» (2:4), а на своем поле разошлись миром с «Хераклесом» (1:1).

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    В трех турах группового этапа Лиги Европы команда из Роттердама набрала лишь три очка, из-за чего занимает последнее место в группе G. Ранее на этой неделе она проиграла «Янг Бойз» (0:2) в Швейцарии.

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    После травм у «Фейеноорда» восстанавливаются Свен ван Бек, Рик Карсдорп, Яссин Аюб и Николай Йоргенсен.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Аякса» — 1.28, победа «Фейеноорда» — 8.80, ничья — 6.30.

    Амстердамцы сейчас значительно сильнее коллектива из Роттердама, так что на своем поле обязаны подтверждать свой класс, набирая три очка.

    В текущем сезоне Эредивизи на своем поле команда Эрика тен Хага играет довольно убедительно, побеждая всех соперников с разницей как минимум в два мяча. Ближайший поединок не должен стать исключением, поэтому наш прогноз — «победа "Аякса" с форой -1,5» за 1.73. 0

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    «Аякс» — «Фейеноорд». Прогноз и ставки на матч чемпионата Нидерландов по футболу 27 октября 2019 года. Прогноз на «Аякс» — «Фейеноорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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