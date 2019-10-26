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    Остались ли силы у «РБ Лейпцига» после ЛЧ?

    «Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Германии 26 октября 2019 года

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    Прогноз на «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»
    «Фрайбург»
    В субботу, 26 октября, в рамках девятого тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг». Начало игры — в 16:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «РБ Лейпциг».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.35
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.75
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» по итогам восьми туров находится в лидирующей группе турнирной таблицы Бундеслиги. У команды 14 очков и шестая позиция с отставанием в два балла от первой строки, но 11 место она опережает лишь на три пункта.

    «Бразильцы из Брайсгау» выездным поражением от «Униона» (0:2), прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, где они дважды победили и два матча свели вничью.

    Обе виктории в этот период они одержали в гостях, одолев 3:0 «Хоффенхайм» и 2:1 «Фортуну», мировые состоялись в домашних встречах с «Аугсбургом» (1:1) и «Боруссией» Д (2:2).

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    • В четырех домашних поединках текущей БЛ «черно-белые» выиграли лишь раз при двух ничьих и одном поражении, разница забитых и пропущенных — 7:5.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» домашней викторией 2:1 над российским «Зентом» в ЛЧ, прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой он дважды проиграл и два раза сыграл вничью.

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    В этом отрезке «быки» сперва поочередно уступили в родных пенатах «Шальке» (1:3) в БЛ и «Лиону» (0:2) в ЛЧ, после чего расписали мировые по 1:1 с «Байером» и «Вольфсбургом».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    По итогам восьми туров немецкого первенства «красно-белые» также идут в зоне лидеров. У них на счету 15 очков и пятая позиция в Бундеслиге.

    В текущем сезоне чемпионата Германии «РБ Лейпциг» блестяще играет на выезде, одержав три победы при одном ничейном исходе, разница мячей — 11:2.

    В прошлом сезоне команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:2.

    Прогноз на «Фрайбург» — «РБ Лейпциг»

    В этом матче предлагаем поставить на хозяев с форой, т.к. гости накануне провели тяжелую игру в ЛЧ, которая отняла у них много сил. 0

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    «Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Германии 26 октября 2019 года. Прогноз на «Фрайбург» — «РБ Лейпциг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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