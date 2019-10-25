«Нант» — «Монако». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Франции 25 октября 2019 года

В 11 туре французской Лиги 1 «Нант» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Божуар» 25 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Нант» — «Монако».

«Нант»

За 10 туров чемпионата Франции команда из города Нант заняла второе место в таблице с 19 баллами в активе. В 10 играх этот коллектив забил всего 9 голов, а пропустил 6 мячей.

В середине сентября «Нант» после паузы на матчи сборных сумел переиграть «Реймс» (1:0), а в 6 туре Лиги 1 «канарейки» уступили «Страсбуру» в гостях (2:1).

Оправившись от этой неудачи, подопечные Кристиана Гуркюффа с минимальным преимуществом победили трех соперников. Его команда взяла верх над «Ренном» (1:0), разобралась с «Лионом» (0:1) и оказалась сильнее «Ниццы» (1:0).

Все прогнозы на Лигу 1

А по завершении очередной паузы на поединки квалификации к Евро-2020 «Нант» на выезде встретился с «Мецом». В этом противостоянии гости уступили со счетом 1:0.

«Монако»

Благодаря последним результатам команда из одноименного княжества немного улучшила свое турнирное положение. Сейчас с 12 баллами на счету красно-белые находятся на 14 месте в таблице чемпионата.

Активно набирать очки подопечные Леонарду Жардима начали после поражения от «Марселя» (3:4). 21 сентября «Монако» расписал мировую с «Реймсом» (0:0), а затем одолел «Ниццу» (3:1).

Еще одна встреча на стадионе «Луи II» завершилась уверенной победой хозяев над «Брестом» (4:1). 5 октября «монегаски» проиграли «Монпелье» (3:1).

Но в очередном домашнем поединке красно-белые взяли верх над «Ренном» в результативной игре (3:2).

Прогноз

На победу «Нанта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,30, а на победу «Монако» — 2,65.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Монако» больше 1 с коэффициентом 1,64. 0