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    Как сыграют между собой клубы из низов таблицы?

    «Майнц» — «Кельн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2019 года

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    Прогноз на «Майнц» — «Кельн»
    Себастиан Борнау
    В девятом туре немецкой Бундеслиги «Майнц» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Опель Арене» 25 октября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Кельн».

    «Майнц»

    Приняв участие в восьми играх чемпионата, команда из одноименного города набрала 6 очков и заняла место в зоне вылета, а именно — 17 строчку в таблице.

    На старте сезона «карнавальники» потерпели поражения в трех поединках кряду. Подопечные Сандро Шварца уступили «Фрайбургу» (3:0), «Боруссии» М (1:3) и «Баварии» (6:1).

    А 14 сентября «Майнц» взял верх над «Гертой» дома (2:1). Но затем эта команда вновь начала терять очки. В Гельзенкирхене гости проиграли «Шальке» (2:1), а спустя неделю «карнавальники» не справились с «Вольфсбургом» (0:1).

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    5 октября подопечные Сандро Шварца оказались сильнее «Падерборна» (1:2), но после паузы на матчи сборных «Майнц» оступился в противостоянии с «Фортуной» (1:0).

    «Кельн»

    Сейчас красно-белые опережают «Майнц» на 1 пункт. С 7 баллами в активе коллектив из Кельна находится на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

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    • В стартовых матчах Бундеслиги подопечные Ахима Байерлорцера проиграли «Вольфсбургу» (2:1) и «Боруссии» Д (1:3). Но в 3 туре чемпионата гости на стадионе «Шварцвальд» одолели «Фрайбург» (1:2).

    Затем «Кельн» уступил «Боруссии» М (0:1), был разгромлен «Баварией» (4:0) и оказался слабее «Герты» (0:4). В 7 туре Бундеслиги красно-белые расписали мировую с «Шальке» (1:1).

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    10 октября в товарищеской встрече коллектив Байерлорцера победил «Викторию» Кельн (0:6), а чуть позже команда взяла верх над «Падерборном» в чемпионате (3:0).

    Прогноз

    На победу «Майнца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 3,60, а на победу «Кельна» — 2,85.

    Несмотря на то что оба клуба испытывают проблемы с результатами, гости грядущего противостояния выглядят немного убедительнее. Наш прогноз на матч — победа «Кельна» или ничья с коэффициентом 1,60. 0

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