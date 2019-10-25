«Майнц» — «Кельн». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Бундеслиги 25 октября 2019 года

В девятом туре немецкой Бундеслиги «Майнц» будет принимать «Кельн». Игра пройдет на «Опель Арене» 25 октября. Начало встречи — в 21:30 мск. Прогноз на «Майнц» — «Кельн».

«Майнц»

Приняв участие в восьми играх чемпионата, команда из одноименного города набрала 6 очков и заняла место в зоне вылета, а именно — 17 строчку в таблице.

На старте сезона «карнавальники» потерпели поражения в трех поединках кряду. Подопечные Сандро Шварца уступили «Фрайбургу» (3:0), «Боруссии» М (1:3) и «Баварии» (6:1).

А 14 сентября «Майнц» взял верх над «Гертой» дома (2:1). Но затем эта команда вновь начала терять очки. В Гельзенкирхене гости проиграли «Шальке» (2:1), а спустя неделю «карнавальники» не справились с «Вольфсбургом» (0:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

5 октября подопечные Сандро Шварца оказались сильнее «Падерборна» (1:2), но после паузы на матчи сборных «Майнц» оступился в противостоянии с «Фортуной» (1:0).

«Кельн»

Сейчас красно-белые опережают «Майнц» на 1 пункт. С 7 баллами в активе коллектив из Кельна находится на 15 месте в турнирной таблице Бундеслиги.

В стартовых матчах Бундеслиги подопечные Ахима Байерлорцера проиграли «Вольфсбургу» (2:1) и «Боруссии» Д (1:3). Но в 3 туре чемпионата гости на стадионе «Шварцвальд» одолели «Фрайбург» (1:2).

Затем «Кельн» уступил «Боруссии» М (0:1), был разгромлен «Баварией» (4:0) и оказался слабее «Герты» (0:4). В 7 туре Бундеслиги красно-белые расписали мировую с «Шальке» (1:1).

10 октября в товарищеской встрече коллектив Байерлорцера победил «Викторию» Кельн (0:6), а чуть позже команда взяла верх над «Падерборном» в чемпионате (3:0).

Прогноз

На победу «Майнца» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,44, на ничью — 3,60, а на победу «Кельна» — 2,85.

Несмотря на то что оба клуба испытывают проблемы с результатами, гости грядущего противостояния выглядят немного убедительнее. Наш прогноз на матч — победа «Кельна» или ничья с коэффициентом 1,60. 0