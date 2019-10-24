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    «Партизан» потреплет нервы МЮ

    «Партизан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Партизан» — «Манчестер Юнайтед»
    Маркус Рашфорд
    В 19:55 по московскому времени на стадионе «Партизан» в Белграде сербский одноименный клуб «Партизан» начнет матч с «Манчестер Юнайтед». Это будет третий тур групповой стадии Лиги Европы. Прогноз на «Партизан» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
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    «Партизан»

    Сербский клуб находится на вершине группы L. Коллектив имеет 4 очка, как и МЮ. Однако хозяева опережают британцев по разнице голов. У них на 3 забитых мяча больше.

    В первом туре «Партизан» сыграл вничью с «АЗ Алкмаром». Счет в матче составил 2:2. После этого «черно-белые» обыграли на выезде «Астану» 1:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Стоит отметить, что команда проиграла 2 из 3 матчей. «Гробари» уступили «Важдовац» 1:2 и «Младости» 1:0. Хотя была победа в Кубке Сербии 6:0 над «Водояжа».

    Добавим еще, что игру пропустит Лазар Маркович.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» с трудом держится на плаву. На выходных коллектив упустил победу в матче с «Ливерпулем». Выигрывая 1:0, «манкунианцы» пропустили на последних минутах встречи.

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  • 21/10/2019

    • В Лиге Европы гости занимают второе место в своем квартете. Не без труда резервный состав «красных дьяволов» обыграл дома «Астану». После этого МЮ приехал в гости к АЗ, где не смог добыть победу, расписав нулевую ничью.

    Без побед «Ман Юнайтед» оставался в шести последних поединках, если не учитывать серии пенальти в Кубке лиги против «Рочдейла».

    Хотя есть и положительные моменты. В частности речь идет о статистике выступлений в ЛЕ: 3 матча кряду «на ноль» и 13 игр без поражений.

    Травмированы Шоу, Погба, Далот, Матич, Байи и Шоу. Есть вопросы по Лингарду.

    Прогноз

    Коэффициенты очень удивили. На победу МЮ букмекеры дают 2.40, тогда как успех хозяев оценивается цифрой 3.10. Ничья сопровождается коэффициентом 3.35.

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    «Юнайтед» будет сложно. Все-таки старт в Лиге Европы у команды выдался непростым. Плюс ко всему психологически игрокам клуба тоже трудно из-за неутешительных результатов.

    Шансы на то, что «Партизан» забьет, очень высокие — 1.42. Так что предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.87. Сербы будут биться дома до последней капли сил, чтобы не выпустить гостей вперед. 0

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    «Партизан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Партизан» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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