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    Чем закончится первый матч Тедеско у руля «Спартака»?

    «Спартак» — «Рубин». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата России 19 октября 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Рубин»
    Доменико Тедеско
    В субботу, 19 октября, московский «Спартак» в поединке 13-го тура российской Премьер-лиги сыграет с казанским «Рубином». Встреча, которая пройдет на стадионе «Открытие-Арена», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Октября 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    «Спартак»

    В конце августа «Спартак» вылетел из Лиги Европы, уступив португальской «Браге» (0:1 на выезде и 1:2 дома).

    Сентябрь начался серией поражений: «Спартак» на своем поле уступил «Зениту» (0:1) в дерби двух столиц, дома проиграл «Уралу» (1:2) и на выезде уступил «Уфе» (0:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Черную полосу разбавила победа над «КАМАЗом» (2:1) в 1/16 финала Кубка России, но в РПЛ «Спартак» проиграл дома «Оренбургу» (1:2), после чего в отставку был отправлен Олег Кононов.

    В матче с «Краснодаром» (1:2) командой руководил его помощник Сергей Кузнецов. С «Рубином» команду на поле выведет новый тренер — Доменико Тедеско.

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  • 15/10/2019

    • После 12 туров «Спартак» с 14 очками идет на 12-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 13-15. Зелимхан Бакаев забил 5 мячей во всех турнирах. В РПЛ 4 мяча на счету Самюэля Жиго.

    «Рубин»

    Казанский клуб начал сентябрь с выездного поражения от «Оренбурга» (1:2), за которым последовал выездной разгром от «Зенита» (0:5).

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    В 1/16 финала Кубка России «Рубин» в гостях крупно проиграл «Химкам» (0:3) доведя свою серию поражения во всех турнирах до пяти матчей.

    На фоне этого безголевая домашняя ничья с «Уфой» в конце сентября стала прогрессом, а в последнем матче «Рубин» дома победил «Тамбов» (2:1).

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  • 08/10/2019

    • После 12 туров РПЛ «Рубин» с 14 очками расположился на 11-м месте. Разница мячей 8-16, 2 гола забил Евгений Марков. Матч из-за травмы пропустит защитник Силвие Бегич.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью 1:1. Сезоном ранее «Рубин» дважды проиграл — 0:1 в гостях и 1:2 дома. В Москве казанцы побеждали последний раз в 2010 году.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спартака» — 1.65, победа «Рубина» — 5.25, ничья в основное время — 4.00.

    «Спартак» не проигрывает «Рубину» дома уже девять лет, прогнозируем, что московский клуб не потерпит поражения и в дебютном матче Тедеско.

    Команды много пропускали в прошедших матчах. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,95 и «обе забьют» за 1,95. 0

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