Филиппины — Китай. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

Во вторник, 15 октября, в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Филиппин на своем поле примет команду Китая. Начало — в 15:00 по Москве. Прогноз на Филиппины — Китай.

Филиппины

Сборная Филиппин в этом году добилась своего наилучшего достижения в истории, пробившись в финальную часть Кубка Азии.

Но первое выступление выдалась неудачным. Там филиппинцы проиграли все три встречи, поочередно уступив Южной Корее (0:1), Китаю (0:3) и Киргизии (1:3).

После завершения континентального первенства островитяне были повержены китайцами в товарняке (0:2), а потом приняли участие в двух матчах квалификации к ЧМ-2022.

В первом матче они разгромно уступили на своей территории Сирии со счетом 2:5, а во второй игре крупно одолели Гуам (4:1) в гостях. С тремя пунктами филиппинцы идет третьими в группе А.

Китай

На прошедшем Кубке Азии-2019 сборная Китая легко вышла из группы, набрав в трех турах шесть очков. В 1/8 финала она прошла Тайланд, обыграв его со счетом 2:1.

На стадии четвертьфинала китайцы завершили свое выступление, крупно уступив сборной Ирана (0:3).

В квалификации к чемпионату мира-2019 «драконы» идут пока без потерь, победив в двух встречах из двух, поочередно разгромив Мальдивы (5:0) в гостях и Гуам (7:0) дома. С шестью баллами они единолично возглавляют группу А.

Отметим, что на данный момент у команды Китая 4-матчевая выигрышная серия, в которой она даже не пропускала.

Все прогнозы на футбол

Китайцы выиграли три последние встречи у филиппинцев с общим счетом 13:1.

Прогноз на Филиппины — Китай

Сборная Китая набрала хорошую форму в последнее время и должна крупно обыгрывать Филиппины даже на выезде. 0