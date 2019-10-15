Бахрейн — Иран. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

Во вторник, 15 октября, в четвертом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Бахрейна на своем поле примет команду Ирана. Начало встречи — в 19:30 по мск. Прогноз на Бахрейн — Иран.

Бахрейн

Бахрейн на Кубке Азии-2019 смог выйти в плей-офф, преодолев групповой этап в одной компании с ОАЭ, Тайландом и Индией с четырьмя очками.

Но уже в 1/8 финала бахрейнцы прекратили свое выступление, проиграв по итогам дополнительного времени сборной Южной Кореи со счетом 1:2.

Квалификационную компанию к мировому форуму 2022 года «красные» начали с домашней мировой с Ираком (1:1), во второй игре они переиграли на выезде Камбоджу — 1:0. С четырьмя очками Бахрейн делит 2-3 место с иракцами в группе С.

Несколько дней тому назад команда Бахрейна провела товарищеский матч против сборной Азербайджана, который закончился поражением бахрейнцев — 2:3.

Иран

Национальная команда Ирана на прошедшем Кубке Азии-2019 добрались до полуфинала турнира, где проиграли сборной Японии со счетом 0:3.

Это поражение является для иранцев пока единственным в этом году. До этого поединка на континентальном первенстве они четыре встречи выиграли и одну свели вничью при этом сохранив свои ворота на замке.

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В отборочной компании к ЧМ-2022 «Принцы Персии» идут пока без потерь, выиграв обе игры «всухую». Начали они с выездной виктории над Гонконгом (2:0), а затем на своем поле уничтожили Камбоджу со счетом 14:0.

С шесть баллами сборная Ирана возглавляет группу С, опережая ближайших преследователей на два очка.

Последний раз эти команды играли между собой в 2015 году на Кубке Азии. И тогда Иран взял верх над Бахрейном со счетом 2:0.

Прогноз на Бахрейн — Иран

На своем поле Бахрейн способен дать бой любому сопернику. Предлагаем в этом поединке поставить на непроигрыш хозяев. 0