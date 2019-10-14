Украина — Португалия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 14 октября 2019 года

В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет с командой Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Киеве, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Украина — Португалия.

Украина

Сборная Украины практически обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020. Для того, чтобы точно сыграть на континентальном первенстве ей даже можно проиграть две оставшиеся встречи. Главное — не уступить Сербии 0:6 или крупнее.

Подопечные Андрея Шевченко в шести сыгранных матчах набрали 16 очков и возглавляют турнирную таблицу группы B.

Украинцы дважды обыграли Люксембург (2:1 и 1:0) и Литву (3:0 и 2:0), один раз — Сербию (5:0), а в гостях у Португалии сыграли вничью (0:0).

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После травм у сборной Украины восстанавливаются вратарь Денис Бойко, защитник Никита Бурда, полузащитники Марьян Швед и Евгений Макаренко, а также нападающий Артем Кравец.

Португалия

Сборная Португалии пока далека от того, чтобы обеспечить себе выход на чемпионат Европы через текущий отборочный цикл.

Действующие чемпионы Старого Света в пяти сыгранных матчах набрали лишь 11 очков, поэтому занимают второе место в турнирной таблице.

Команда Фернанду Сантуша начала квалификацию с ничьих против Украины (0:0) и Сербии (1:1), после чего поочередно победила ту же Сербию (4:2), Литву (5:1) и Люксембург (3:0).

Среди травмированных у португальской команды значатся Вильям Карвалью и Рафа Силва, тогда как остальные игроки, включая Криштиану Роналду, находятся в строю.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Португалии — 2.05, победа сборной Украины — 3.70, ничья — 3.40.

Данный расклад не должен никого удивлять, ведь команда Андрея Шевченко во многом благодаря везению находится на первом месте в этой группе.

Можно вспомнить лиссабонскую встречу команд, в которой португальцы не реализовали уйму моментов у ворот Андрея Пятова и лишь чудом не набрали три очка.

Также напомним, как Украины сыграла в Люксембурге, где могла проиграть, но победила за счет автогола Жерсона Родригеса, поразившего свои ворота на последних секундах игры.

Конечно, были у «желто-синих» и яркие поединки, как, например, в противостоянии с Сербией, но все же переоценивать подопечных Шевченко мы не будем.

Португалия превосходит соперника в игровом плане. К тому же ей нужны очки. Исходя из этого, наш прогноз — победа гостей.

Также можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 2,5» за 2.15. Букмекеры не верят в результативную игру, но в составах обеих сборных хватает футболистов, которые умеют забивать. Лиссабонский сценарий в Киеве повториться не должен. 0