«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч АПЛ 5 октября 2019 года

В восьмом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Кристал Пэлас». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас».

«Вест Хэм»

На данном отрезке сезона в АПЛ «железные» располагаются на 5 месте в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 12 баллов.

После разгромного поражения от «Ман Сити» в 1 туре чемпионата (0:5) «Вест Хэм» не обходился без набранных очков во всех остальных матчах.

17 августа «молотобойцы» разошлись миром с «Брайтоном» (1:1), а затем подопечные Мануэля Пеллегрини сумели трижды победить. Лондонский клуб одолел «Уотфорд» (1:3), «Ньюпорт» в Кубке лиги (0:2), а также «Норвич» в АПЛ (2:0).

16 сентября «Вест Хэм» сыграл вничью с «Астон Виллой» (0:0), но спустя неделю взял верх над МЮ (2:0).

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Несколькими днями позже «железные» вылетели из Кубка лиги, крупно уступив «Оксфорду Юнайтед» (4:0), а в 7 туре Премьер-лиги «молотобойцы» не выявили сильнейшего в противостоянии с «Борнмутом» (2:2).

«Кристал Пэлас»

Сейчас команда из южного Лондона с 11 очками в активе находится на 9 месте в турнирной таблице.

К сожалению для болельщиков, пока «стекольщики» не могут похвастаться стабильностью.

К примеру, обыграв на «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Кристал Пэлас» 27 августа в серии пенальти уступил «Колчестеру Юнайтед» и вылетел из Кубка лиги (0:0, 4:5).

После этого «орлы» одолели «Астон Виллу» (1:0), но спустя 2 недели потерпели разгромное поражение от «Тоттенхэма» (0:4).

Затем подопечные Роя Ходжсона расписали мировую с «Вулверхэмптоном» (1:1), а в 7 туре АПЛ разобрались с «Норвичем» (2:0).

Прогноз

На победу «Вест Хэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 3,60, а на победу «Кристал Пэлас» — 3,75.

Сейчас «молотобойцы» находятся в хорошей форме, поэтому на своем поле они попытаются зацепиться за положительный результат. Наш прогноз на матч — «Вест Хэм» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0