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    Продлит ли «Сочи» победную серию?

    «Сочи» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 октября 2019 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Крылья Советов»
    Кристиан Нобоа
    В субботу, 5 октября, «Сочи» на своем поле примет «Крылья Советов» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фишт», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Сочи» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сочи»

    Футболисты «Сочи» занимают десятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 12 очков.

    В семи стартовых турах «леопарды» сумели набрать всего три балла благодаря ничьим с «Уфой» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Оренбургом» (1:1). Казалось, что команда Александра Точилина долго будет прозябать на дне турнирной таблицы.

    Впрочем, с конца августа у «Сочи» наметился явный прогресс, и эта команда обыграла «Рубин» (3:0), «Динамо» (3:2) и «Ахмат» (2:0), а во встрече с «Локомотивом» (0:1) смотрелась вполне прилично.

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    Серьезных кадровых проблем у «Сочи» на данный момент нет.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11 набранными очками.

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    • Самарцы в течение сезона выступают довольно нестабильно. Только в сентябре они успели уступить «Краснодару» (2:4), разойтись миром с «Ахматом» (1:1) и обыграть «Тамбов» (2:0).

    А ведь сезон подопечные Миодрага Божовича начали с сенсационной победы над ЦСКА (2:0), после которой, впрочем, команда потерпела четыре кряду поражения.

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    Все основные игроки «Крыльев» готовятся к ближайшему матчу, включая Александра Соболева, занимающего второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Сочи» — 2.05, победа «Крыльев Советов» — 3.80, ничья — 3.30.

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    Пожалуй, мы согласимся с тем мнением, что команда Александра Точилина — фаворит. Во-первых, в последнее время она демонстрирует хороший футбол, за счет чего начала регулярно побеждать. Во-вторых, она сыграет на своем поле. В-третьих, у самарцев имеются проблемы с игрой в гостях.

    Полагаем, что «леопарды» уж точно не должны проиграть, поэтому наш прогноз — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.70.

    Результативной игры мы не ждем, поэтому можно также присмотреться к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1.75. 0

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    «Сочи» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 октября 2019 года. Прогноз на «Сочи» — «Крылья Советов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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