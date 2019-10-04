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    «Бетис» и «Эйбар» не сохранят свои ворота на замке

    «Бетис» — «Эйбар». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Испании 4 октября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Эйбар
    Прогноз на «Бетис» — «Эйбар»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В пятницу, 4 октября, в стартовом поединке восьмого тура испанской Примеры «Бетис» в Севильи сыграет с «Эйбаром». Игра начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Бетис» — «Эйбар».
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    Футбол. Испания. Примера 04 Октября 2019 года
    Бетис
  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    Коэффициенты на матч
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    «Бетис»

    «Бетис» по итогам семи туров испанского первенства с 8 очками занимает 15 место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на три пункта.

    В последнем матче чемпионата «огурцы» проиграли на выезде с крупным счетом «Вильярреалу» (1:5). Этим поражением они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот период «зелено-белые» переиграли на своей территории «Леганес» (2:1) и «Леванте» (3:1), а также расписали мировые с «Хетафе» (1:1) дома и «Осасуной» (0:0) в гостях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Из четырех домашних встреч этого сезона «Бетис» проиграл в одной из них при двух викториях и одной ничьей, забили семь голов, пропустили пять.

    «Эйбар»

    «Эйбар» имеет такое же количество очков, но идет на четыре строки выше из-за лучших дополнительных показателей.

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    «Оружейники» не знают горечи поражений в испанском чемпионате в трех встречах кряду, выиграв две из них при одном ничейном результате.

    Одолеть в этот отрезок удалось «Севилью» (3:2) и «Сельту» (2:0) в родных пенатах, мировая состоялась в выездной игре с «Леванте» (0:0).

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    Стоит отметить, что на выезде «Эйбар» в этом сезоне Примеры еще не побеждал, дважды проиграв при двух ничьих, разница мячей — 3:5.

    В прошлом розыгрыше Примеры в Севильи команды разошлись миром (1:1), а в Эйбаре победу праздновали хозяева — 1:0.

    Прогноз на «Бетис» — «Эйбар»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Бетиса» — 2.00, победа «Эйбара» — 3.80, ничья — 3.75.

    Обе команды не особо надежны в защите, поэтому, как мы считаем, пропустят оба коллектива. 0

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