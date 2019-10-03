«Лацио» — «Ренн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

В четверг, 3 октября, римский «Лацио» на «Олимпико» примет французский «Ренн» в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы. Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. Прогноз на «Лацио» — «Ренн».

«Лацио»

«Лацио», как обладатель Кубка Италии, начал выступление сразу с группового этапа, где в первом туре проиграл в Румынии «ЧФР Клуж» со счетом 1:2.

За этим поражением последовала домашняя победа над «Пармой» (2:0) в Серии А, потом римляне проиграли «Интеру» в Милане — 0:1, а накануне «орлята» разгромили в Риме «Дженоа» (4:0).

После шести туров итальянского первенства римский коллектив расположился на шестой позиции, имея на своем счету 10 очков, что на восемь меньше, чем у лидера чемпионата.

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Стоить отметить, что у «Лацио» на данный момент 5-матчевая проигрышная серия в Лиге Европы, в которых команда забила только два гола.

«Ренн»

«Ренн» также стал обладателем Кубка своей страны, одолев в финале грозный ПСЖ по пенальти и тоже начал ЛЕ сразу с группового этап.

В первом туре второго по значимости еврокубка бретонцы на своей территории расписали мировую с шотландским «Селтиком» (1:1), обменявшись голами с 11-метровой отметки.

На данный момент у «красно-черных» 6-матчевая безвыиграшная серия, в которой они четыре встречи закончили с ничейным результатом и дважды проиграли.

В чемпионате Франции по итогам восьми туров «Ренн» располагается на восьмом месте, заработав в этих встречах 12 баллов.

Прогноз на «Лацио» — «Ренн»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лацио» предлагают — 1.65.

На викторию «Ренна» дают — 5.75, ничья оценена — в 4.25.

Прогнозируем, что «Лацио», выигравший две последние игры в Риме, обыграют гостей из Франции и т.с. прервет серию поражений в ЛЕ. 0