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    «Астана» — «Партизан». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Астана» — «Партизан»
    Марин Томасов
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Астана» будет принимать «Партизан». Игра пройдет на «Астана Арене» 3 октября. Начало встречи — в 17:50 мск. Прогноз на «Астана» — «Партизан».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 03 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.55
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    «Астана»

    В первом матче группового этапа Лиги Европы «горожане» вынуждены были отправиться в Манчестер, чтобы сразиться на «Олд Траффорд» с «красными дьяволами». В той встрече гости потерпели поражение (1:0).

    Оставшись без очков по завершении 1 тура, «Астана» заняла последнее место в турнирной таблице Группы L.

    После непростого поединка с МЮ подопечные Романа Григорчука уступили клубу «Жетысу» в чемпионате Казахстана (2:1). Но спустя несколько дней сине-желтые разгромили «Атырау» в рамках 23 тура первенства (1:4).

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    В последнем на данный момент матче «Астана» уверенно разобралась с «Кайсаром» дома (3:0). Сейчас команда из Нур-Султана занимает 3 место в таблице, имея на своем счету 56 очков.

    «Партизан»

    В 1 туре группового этапа Лиги Европы сербский коллектив в Белграде принимал «АЗ Алкмар». В этой напряженной игре команды не выявили сильнейшего (2:2).

    Из-за второстепенных показателей черно-белые условно занимают 3 место в своей группе.

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    • После матча в еврокубках «Партизан» провел еще три поединка в домашнем первенстве. Во всех этих встречах подопечные Саво Милошевича победили, пропустив при этом лишь 1 гол.

    В 9 туре Суперлиги коллектив из Белграда у себя дома всухую переиграл «Црвену Звезду» (2:0), а через несколько дней в вынесенном матче в рамках 2 тура чемпионата Сербии черно-белые одолели клуб «Явор Иваница» (0:2).

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    Чуть позже «Партизан» в гостях разгромил команду «Раднички Ниш» (1:4). Благодаря этому подопечные Саво Милошевича заработали 23 очка и заняли 3 строчку в таблице.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Астану» фаворитом данной встречи. На ее победу они дают коэффициент 2,02, ничья оценивается в 3,35, а победа «Партизана» — в 4,20.

    Для хозяев этот матч не будет легкой пробежкой, сербский коллектив может оказать достойное сопротивление. Поэтому наш прогноз — «Астана» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0

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    «Астана» — «Партизан». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года. Прогноз на «Астана» — «Партизан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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