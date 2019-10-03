«Астана» — «Партизан». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 3 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Астана» будет принимать «Партизан». Игра пройдет на «Астана Арене» 3 октября. Начало встречи — в 17:50 мск. Прогноз на «Астана» — «Партизан».

«Астана»

В первом матче группового этапа Лиги Европы «горожане» вынуждены были отправиться в Манчестер, чтобы сразиться на «Олд Траффорд» с «красными дьяволами». В той встрече гости потерпели поражение (1:0).

Оставшись без очков по завершении 1 тура, «Астана» заняла последнее место в турнирной таблице Группы L.

После непростого поединка с МЮ подопечные Романа Григорчука уступили клубу «Жетысу» в чемпионате Казахстана (2:1). Но спустя несколько дней сине-желтые разгромили «Атырау» в рамках 23 тура первенства (1:4).

Все прогнозы на Лигу Европы

В последнем на данный момент матче «Астана» уверенно разобралась с «Кайсаром» дома (3:0). Сейчас команда из Нур-Султана занимает 3 место в таблице, имея на своем счету 56 очков.

«Партизан»

В 1 туре группового этапа Лиги Европы сербский коллектив в Белграде принимал «АЗ Алкмар». В этой напряженной игре команды не выявили сильнейшего (2:2).

Из-за второстепенных показателей черно-белые условно занимают 3 место в своей группе.

После матча в еврокубках «Партизан» провел еще три поединка в домашнем первенстве. Во всех этих встречах подопечные Саво Милошевича победили, пропустив при этом лишь 1 гол.

В 9 туре Суперлиги коллектив из Белграда у себя дома всухую переиграл «Црвену Звезду» (2:0), а через несколько дней в вынесенном матче в рамках 2 тура чемпионата Сербии черно-белые одолели клуб «Явор Иваница» (0:2).

Чуть позже «Партизан» в гостях разгромил команду «Раднички Ниш» (1:4). Благодаря этому подопечные Саво Милошевича заработали 23 очка и заняли 3 строчку в таблице.

Прогноз

Букмекеры считают «Астану» фаворитом данной встречи. На ее победу они дают коэффициент 2,02, ничья оценивается в 3,35, а победа «Партизана» — в 4,20.

Для хозяев этот матч не будет легкой пробежкой, сербский коллектив может оказать достойное сопротивление. Поэтому наш прогноз — «Астана» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0