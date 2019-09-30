«Сочи» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч РПЛ 30 сентября 2019 года

В городе Сочи на стадионе «Фишт» состоится поединок 11 тура российской Премьер-лиги между одноименным клубом «Сочи» и «Ахматом» из Грозного. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Сочи» — «Ахмат».

«Сочи»

«Сочи» может оторваться от «Ахмата» в случае еще одной победы. На данный момент хозяева имеют 9 очков и занимают 13 место.

В прошлом туре команда одержала победу в непростом поединке с московским «Динамо». «Курортники» обыграли «бело-голубых» со счетом 2:3. Еще одна победа была в Казани в матче с «Рубином». Там «сочинцы» выиграли со счетом 0:3.

Календарь и таблица РПЛ

В перерыве между этими победами «синие» проиграли «Локомотиву» 0:1 на домашнем стадионе.

25 числа «Сочи» встречался с «Шинником» в Кубке России. Коллектив не смог пройти дальше, уступив в серии пенальти.

«Ахмат»

«Ахмат» отстает от «Сочи» всего лишь по разнице голов. Так что если грозненский клуб выиграет, то он сможет обойти соперника в турнирной таблице.

Для этого надо выиграть, чего «Ахмат» не делал уже 6 туров кряду. На прошлой неделе «зелено-белые» играли с «Крыльями» и расписали ничью 1:1. Команда проиграла на выезде «Ростову» со счетом 2:1.

Среди недели гости выступали в Кубке России и там они провели изнурительный матч со «СКА-Хабаровск». После 2:2 в игровое время коллективу из Грозного все-таки удалось вырвать путевку в 1/8 финала.

Добавим, что в этом сезоне гости на выезде еще не побеждали, если говорить об РПЛ — 4 поражения и одна ничья.

Прогноз

2.23 и 3.35 — такие коэффициенты предлагаются на победу одной и другой команды. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

«Сочи» показал характер в прошлых матчах РПЛ. «Ахмату» сложно даются победы. Так что хозяева вполне могут рассчитывать как минимум на один балл, если продолжат забивать.

Предлагаемая ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.17. 0