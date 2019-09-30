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    «Ахмату» будет нелегко

    «Сочи» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч РПЛ 30 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Сочи» — «Ахмат»
    Денис Глушаков
    В городе Сочи на стадионе «Фишт» состоится поединок 11 тура российской Премьер-лиги между одноименным клубом «Сочи» и «Ахматом» из Грозного. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Сочи» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Сентября 2019 года
    Сочи
    • Сочи 19:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.15
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    «Сочи»

    «Сочи» может оторваться от «Ахмата» в случае еще одной победы. На данный момент хозяева имеют 9 очков и занимают 13 место.

    В прошлом туре команда одержала победу в непростом поединке с московским «Динамо». «Курортники» обыграли «бело-голубых» со счетом 2:3. Еще одна победа была в Казани в матче с «Рубином». Там «сочинцы» выиграли со счетом 0:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    В перерыве между этими победами «синие» проиграли «Локомотиву» 0:1 на домашнем стадионе.

    25 числа «Сочи» встречался с «Шинником» в Кубке России. Коллектив не смог пройти дальше, уступив в серии пенальти.

    «Ахмат»

    «Ахмат» отстает от «Сочи» всего лишь по разнице голов. Так что если грозненский клуб выиграет, то он сможет обойти соперника в турнирной таблице.

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    Для этого надо выиграть, чего «Ахмат» не делал уже 6 туров кряду. На прошлой неделе «зелено-белые» играли с «Крыльями» и расписали ничью 1:1. Команда проиграла на выезде «Ростову» со счетом 2:1.

    Среди недели гости выступали в Кубке России и там они провели изнурительный матч со «СКА-Хабаровск». После 2:2 в игровое время коллективу из Грозного все-таки удалось вырвать путевку в 1/8 финала.

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    • Добавим, что в этом сезоне гости на выезде еще не побеждали, если говорить об РПЛ — 4 поражения и одна ничья.

    Прогноз

    2.23 и 3.35 — такие коэффициенты предлагаются на победу одной и другой команды. Ничья оценивается коэффициентом 3.45.

    «Сочи» показал характер в прошлых матчах РПЛ. «Ахмату» сложно даются победы. Так что хозяева вполне могут рассчитывать как минимум на один балл, если продолжат забивать.

    Предлагаемая ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.17. 0

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    «Сочи» — «Ахмат». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч РПЛ 30 сентября 2019 года. Прогноз на «Сочи» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
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