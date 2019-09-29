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    Сможет ли «Лестер» удержаться в топ-четверке?

    «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч АПЛ 29 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Ньюкасл»
    Джейми Варди
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Ньюкасл». Матч пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» 29 сентября. Начало встречи — в 18:30 мск. Прогноз на «Лестер» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Сентября 2019 года
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    «Лестер»

    «Лестер» подходит к матчу седьмого тура АПЛ в хорошем настроении. Команда Брендана Роджерса на неделе удачно сыграла в Кубке лиги — «лисы» на выезде разгромили «Лутон» со счетом 4:0.

    В предыдущем туре АПЛ «Лестер» также одержал победу, причем над командой из «Большой шестерки» — со счетом 2:1 был обыгран «Тоттенхэм».

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    В шести матчах АПЛ в этом сезоне «Лестер» одержал три победы при двух ничьих и одном поражении. В турнирной таблице команда, набрав 11 очков, располагается на третьей строчке. У «лис» 8 забитых голов и 5 пропущенных.

    Стоит отметить, что после нулевой ничьей против «Вулверхэмптона» на старте сезона «Лестер» стабильно пропускает по голу в каждом из матчей АПЛ.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл», который вылетел из Кубка лиги еще на предыдущей стадии, на неделе получил возможность отдохнуть. К матчу против «Лестера» «сороки» подошли в серией из четырех подряд поединков без побед, три из них — в АПЛ.

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    В предыдущем туре в рамках АПЛ команда Стива Брюса сыграла вничью с «Брайтоном», до этого уступила «Ливерпулю» (1:3), а еще раньше сыграла вничью с «Уотфордом» (1:1).

    Матч против «Брайтона» стал для «Ньюкасла» вторым в текущем сезоне, когда команда сумела сохранить свои ворота сухими. Первый был — в победном поединке с «Тоттенхэмом» (1:0).

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    • Победа над «шпорами» пока единственная в активе у «Ньюкасла» после шести туров. Также у команды две ничьи и три поражения. С 5 очками в активе «сороки» располагаются на 17-й строчке.

    Прогноз

    На победу «Лестера» в этом матче можно поставить с коэффициентом 1,55, на ничейный результат — 4,20, а на победу «Ньюкасла» — 7,40.

    В текущем сезоне «Лестер» и «Ньюкасл» уже встречались в рамках Кубка лиги. «Лестер» выбил «сорок» в серии пенальти — 1:1 в основное время и 4:2 по пенальти.

    Прогноз на матч «Лестер» — «Ньюкасл» — ничья хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,53. 0

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    «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч АПЛ 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Лестер» — «Ньюкасл». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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