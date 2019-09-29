«Алавес» — «Мальорка». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Испании 29 сентября 2019 года

«Алавес»
«Алавес» в шести первых турах Примеры смог разжиться всего пятью баллами, которые позволяют команде находится на 17 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета по дополнительным показателям.
Все эти пункты «славные» набрали в первых трех турах испанского первенства, где обыграли «Леванте» (1:0), а также сыграли вничью с «Эспаньолом» (0:0) и «Хетафе» (1:1).
После чего «уничтожители бобов» только проигрывали при этом даже не забивая. Сперва они уступили дома «Севильи» (0:1), а затем дважды проиграли в гостевых встречах — 0:2 «Атлетику» и 0:3 «Реал Сосьедаду».
На своем поле в этом сезоне «Алавес» смог забить только один гол (еще в первом туре), но и пропустил только однажды.
«Мальорка»
«Мальорка», которая в прошлом сезоне выступала в Сегунде и стала там пятой, добыла путевку в элиту через матчи плей-офф.
Пока в Примере островитяне не особо радуют своих болельщиков положительными результатами. С четырьмя баллами они находятся в зоне вылета, на 19 месте.
Начали чемпионат «киноварные» с победы над «Эйбаром» (2:1), после чего дважды проиграли — «Реал Сосьедаду» (0:1) дома и «Валенсии» (0:2) в гостях.
В четвертом туре испанского первенства «красно-черные» смогли добыть очко в домашней игре с «Атлетиком» (0:0), а затем дважды были повержены — «Хетафе» (2:4) в гостях и «Атлетико» (0:2) дома.
Оба выезде в текущем розыгрыше Примеры закончились для «Мальорки» поражениями с общим счетом 2:6.
Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2015/16 в Сегунде. И тогда «Алавес» дома выиграл — 1:0.
Прогноз на «Алавес» — «Мальорка»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.20, победа «Мальорки» — 3.80, ничья — 3.25.
Обе команды не отличаются высокой результативностью, зачастую играя «по низам». Думаем, что и этот поединок будет малорезультативным. 0