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    Сколько голов забьют соседи по турнирной таблице АПЛ?

    «Борнмут» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Борнмут» — «Вест Хэм»
    Себастьян Алле
    «Борнмут» и «Вест Хэм» сойдутся в 7 туре английской Премьер-лиги. Матч пройдет на «Виталити» и начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2019 года
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    «Борнмут»

    Несмотря на большие кадровые проблемы «Борнмут» продолжает держаться в первой половине турнирной таблицы. Сейчас «вишни» занимают 6 место и в случае победы они смогут ворваться в зону еврокубков, обойдя «Вест Хэм».

    Последние выступления команды в АПЛ были очень удачными. Она выиграла 3:1 у «Эвертона» и «Саутгемптона». Правда, в 1/16 Кубка лиги хозяева проиграли «Бертон Альбион» 2:0.

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    Дома «Борнмут» выигрывал в последних двух встречах.

    Что касается травмированных то наверняка не сыграют Брукс, Дэниелс, Станислас, Гослинг и Смит.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» выдал хорошую игру с «Манчестер Юнайтед». В домашних условиях «молотки» забили дьяволов до поражения со счетом 2:0.

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    Сложно объяснить поражение команды в Кубке лиги от «Оксфорд Юнайтед» с результатом 4:0. Возможно, что в этом сезоне Пеллегрини надеется исключительно на АПЛ, где он собирается, в конце концов, занять место в еврокубковой зоне.

    «Молотобойцы» не проигрывали в 5 последних встречах Премьер-лиги. Они выиграли в 3 из 4 матчей чемпионата, а в трех кряду не пропускали.

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    Прогноз

    Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 2.55 на «Борнмут», 2.75 на «Вест Хэм» и 3.55 на ничью.

    Соседи по турнирной таблице настроятся на бескомпромиссную борьбу. Обеим командам нужна только победа. «Вест Хэму» она позволит оторваться от преследователя, «Борнмуту» — обойти конкурента.

    Ждем от поединка 2-3 гола. Коэффициент составляет 2.10. 0

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