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    Сможет ли «Ювентус» показать убедительную игру?

    «Брешиа» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 24 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Брешию Прогнозы на Ювентус
    Прогноз на «Брешиа» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В пятом туре итальянской Серии А «Брешиа» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Марио Ригамонти» 24 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Брешиа» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 7.70
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    «Брешиа»

    После 4 туров чемпионата Италии бело-голубые имеют в своем активе 6 очков. Разница забитых и пропущенных мячей у клуба из Брешии — 5:5. Сейчас команда, пришедшая из Серии В, находится в середине турнирной таблицы.

    После матча в рамках Кубка страны, в котором «ласточки» уступили «Перудже» в овертайме (2:1), подопечные Эудженио Корини минимально переиграли «Кальяри» (0:1). Но после этого команда потерпела поражение от «Милана» (1:0).

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    Во время игр национальных сборных «Брешиа» провела 2 товарищеские встречи. Сперва бело-голубые разгромили «Мантову» (1:5), а чуть позже одолели «Фрозиноне» (3:2).

    Свой следующий матч в чемпионате «ласточки» проиграли «Болонье» (3:4), но в 4 туре Серии А этот коллектив победил на выезде «Удинезе» (0:1).

    «Ювентус»

    Несмотря на то что команда заработала 10 очков в 4 матчах, игра «старой синьоры» не выглядит чемпионской. В каждой встрече в рамках Серии А «Ювентус» мог потерять очки, но пока им удается удерживать нужный для себя результат.

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    • В первом поединке сезона «зебры» минимально обыграли «Парму» в гостях (0:1), а спустя неделю туринскому коллективу безумно подфартило, поскольку автогол Кулибали на 92 минуте принес черно-белым победу в битве с «Наполи» (4:3).

    В выездной встрече 14 сентября подопечные Сарри сыграли вничью с «Фиорентиной» (0:0), а отправившись в Мадрид в рамках Лиги чемпионов, «Ювентус» упустил преимущество в 2 гола и расписал мировую с «Атлетико» (2:2).

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    В четвертом туре Серии А туринцы не без проблем справились с «Вероной», победив в домашнем матче (2:1).

    Прогноз

    На победу «Брешии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,90, на ничью — 5,20, а на победу «Ювентуса» — 1,40.

    Для того чтобы атака туринцев вновь пришла в себя, гостям нужна уверенная победа над выходцами из Серии В, поэтому наш прогноз на матч — победа «Ювентуса» с форой -1 с коэффициентом 1,60. 0

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