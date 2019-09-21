«Гранада» — «Барселона». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Испании 21 сентября 2019 года

В пятом туре чемпионата Испании «Гранада» будет принимать «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» 21 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Гранада» — «Барселона».

«Гранада»

На сегодняшний день выходцы из Сегунды в четырех матчах чемпионата заработали 7 очков. С разницей голов 9:5 команда занимает 6 место в турнирной таблице.

В первой встрече сезона «Гранада» на стадионе «Керамика» провела результативный поединок с «Вильярреалом» (4:4).

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Затем на своем поле подопечные Диего Мартинеса Пенаса с минимальным счетом уступили «Севилье» (0:1).

Два следующих противостояния в рамках Примеры Насриды выиграли, не пропустив при этом ни единого гола. В матче 1 сентября команда на выезде расправилась с «Эспаньолом» (0:3), а в 4 туре Ла Лиги одолела «Сельту» (0:2).

«Барселона»

На старте сезона у «Барсы» также хватает осечек в чемпионате. В 4 матчах подопечные Эрнесто Вальверде заработали 7 очков. Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице.

В первой встрече в рамках Примеры каталонский коллектив минимально уступил «Атлетику» благодаря шедевру Адуриса (0:1).

А спустя неделю на «Камп Ноу» «Барселона» разгромила «Бетис» (5:2). В третьем туре Ла Лиги сине-гранатовые неожиданно расписали мировую с «Осасуной» (2:2).

После перерыва на матчи сборных команда Вальверде крупно победила «Валенсию» (5:2), а в поединке Лиги чемпионов в Дортмунде гости не выявили сильнейшего в противостоянии с «Боруссией» (0:0).

Прогноз

В победу «Гранады» букмекеры почти не верят, оценивая ее коэффициентом 9,40, на ничью они дают — 5,60, а на победу «Барсы» — 1,33.

«Гранада», безусловно, выложится в предстоящей битве по полной. Поэтому наш прогноз на матч — «Гранада» забьет с коэффициентом 1,74. 0