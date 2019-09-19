«Динамо» Киев — «Мальме». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч Лиги Европы 19 августа 2019 года

В четверг, 19 августа, киевское «Динамо» будет принимать шведский «Мальме» в первом туре группы B Лиги Европы. Начало матча — в 19:55 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Мальме».

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» в прошлом сезоне заняло второе место в национальном чемпионате, проиграв чемпионскую гонку донецкому «Шахтеру».

В квалификации Лиги чемпионов год назад «бело-синие» не справились с «Аяксом» (1:3 и 0:0). Затем в Лиге Европы они дошли до 1/8 финала, где без шансов уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

В этот раз в квалификации ЛЧ не удалось пройти «Брюгге» (0:1, 3:3). В итоге руководство клуба уволило Александра Хацкевича, а руководит командой теперь штаб Алексея Михайличенко.

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Тем не менее, ему пока не удалось исправить ситуацию. Команда не может победить в шести официальных матчах подряд — это рекордная серия в истории клуба. Игра откровенно не ладится, а в прошлом туре УПЛ киевляне вовсе умудрились дома уступить «Десне» — 1:2.

Что касается кадровых потерь, то свежих новостей нет. Все в строю, однако в целом нынешняя форма игроков вызывает тревогу у болельщиков. Лидеры «Динамо» Виктор Цыганков и Беньямин Вербич все еще набирают форму.

«Мальме»

В прошлом сезоне команда Уве Реслера заняла третье место в чемпионате Швеции.

При этом клубу принадлежит национальный рекорд по количеству выигранных чемпионатов (23) и Кубков Швеции (14). В еврокубках самым большим достижением «Мальме» является выход в финал Кубка европейских чемпионов сезона-1978/79., где шведы уступили с минимальным счетом (0:1) английскому «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне команда в третьем раунде квалификации ЛЕ разобралась со «Зриньски» (3:0, 0:1), а затем уверенно прошла «Бней Иегуду» — 3:0 и 1:0.

На внутренней арене после 23 туров «Мальме» идет на третьей строчке, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего «Юргордена» составляет три пункта. В прошлом туре «Мальме» принимал «Норрчепинг» и сумел одержать победу со счетом 1:0. Капитаном команды является известный форвард — 36-летний Маркус Розенберг, который в свое время успел стать символом «Вердера».

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1.80, тогда как успех гостей оценивается в 4.70, а ничья — в 3.70.

Да, «Динамо» переживает сложный период, но класс команды явно выше, чем у шведов. При этом у подопечных Михайличенко просто нет права на ошибку после рекордной серии без побед. Будет тяжело, но киевляне смогут взять три очка. Ставим на победу «Динамо» за 1.80. 0