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    Сможет ли «Челси» разобраться с «Вулверхэмптоном»?

    «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси»
    Тэмми Абрахам
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.30
  • 2
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    «Вулверхэмптон»

    Пока «бродяги» удачно решали свои еврокубковые задачи, в чемпионате Англии команда очень часто теряла очки. Сейчас «волки» с тремя баллами занимают 17 место в таблице.

    На старте сезона коллектив Нуну Эшпириту Санту сыграл вничью в выездной встрече с «Лестером» (0:0).

    Но следующий матч в рамках АПЛ оказался куда интереснее. «Вулверхэмптон» на своем поле вновь отобрал очки у «Манчестера Юнайтед», расписав с «красными дьяволами» мировую (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    Такой же счет был зафиксирован и в третьем туре Премьер-лиги в игре с «Бернли» (1:1). А в последнем на сегодняшний день поединке чемпионата «волки» уступили «Эвертону» (3:2).

    «Челси»

    Сейчас подопечные Фрэнки Лэмпарда, пытаясь приучиться к новой игровой философии, никак не могут порадовать своих фанатов стабильностью.

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    • За четыре тура лондонцы заработали 5 очков. С разницей забитых и пропущенных 6:9 «аристократы» занимают 11 место в таблице.

    После разгромного поражения от «Манчестера Юнайтед» в первом матче нового сезона (4:0), «Челси» проиграл «Ливерпулю» в Суперкубке УЕФА по пенальти (2:2, 5:4).

    Вернувшись на «Стэмфорд Бридж», синие не сумели победить «Лестер», хотя и повели в счете уже на 7 минуте. «Лисы» вырвали ничью (1:1).

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    Но удача пришла в выездной встрече с «Норвичем», где подопечные Лэмпарда переиграли хозяев (2:3). В 4 туре АПЛ «Челси», лидируя 2:0, упустил преимущество и расписал мировую с «Шеффилдом Юнайтед» (2:2).

    Прогноз

    На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 3,35, а на победу «Челси» — 2,55.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Челси» больше 1 с коэффициентом 1,60. 0

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