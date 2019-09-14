«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 14 сентября 2019 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 14 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси».

«Вулверхэмптон»

Пока «бродяги» удачно решали свои еврокубковые задачи, в чемпионате Англии команда очень часто теряла очки. Сейчас «волки» с тремя баллами занимают 17 место в таблице.

На старте сезона коллектив Нуну Эшпириту Санту сыграл вничью в выездной встрече с «Лестером» (0:0).

Но следующий матч в рамках АПЛ оказался куда интереснее. «Вулверхэмптон» на своем поле вновь отобрал очки у «Манчестера Юнайтед», расписав с «красными дьяволами» мировую (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

Такой же счет был зафиксирован и в третьем туре Премьер-лиги в игре с «Бернли» (1:1). А в последнем на сегодняшний день поединке чемпионата «волки» уступили «Эвертону» (3:2).

«Челси»

Сейчас подопечные Фрэнки Лэмпарда, пытаясь приучиться к новой игровой философии, никак не могут порадовать своих фанатов стабильностью.

За четыре тура лондонцы заработали 5 очков. С разницей забитых и пропущенных 6:9 «аристократы» занимают 11 место в таблице.

После разгромного поражения от «Манчестера Юнайтед» в первом матче нового сезона (4:0), «Челси» проиграл «Ливерпулю» в Суперкубке УЕФА по пенальти (2:2, 5:4).

Вернувшись на «Стэмфорд Бридж», синие не сумели победить «Лестер», хотя и повели в счете уже на 7 минуте. «Лисы» вырвали ничью (1:1).

Но удача пришла в выездной встрече с «Норвичем», где подопечные Лэмпарда переиграли хозяев (2:3). В 4 туре АПЛ «Челси», лидируя 2:0, упустил преимущество и расписал мировую с «Шеффилдом Юнайтед» (2:2).

Прогноз

На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,90, на ничью — 3,35, а на победу «Челси» — 2,55.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Челси» больше 1 с коэффициентом 1,60. 0