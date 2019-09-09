Шотландия — Бельгия. Прогноз (к. 3.4) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго будет принимать Бельгию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Шотландия — Бельгия.

Шотландия

Квалификацию к Евро-2020 шотландцы начали неудачно, крупно проиграв на выезде Казахстану (0:3). После этого в команде сменился тренер: Стив Кларк заменил Алекса Маклиша.

Во втором туре розыгрыша «горцы» прогнозируемо легко одолели Сан-Марино (2:0), а в третьем туре с трудом вырвали победу на последних минутах в домашнем матче с Кипром (2:1).

В предпоследнем матче, в отборе Евро-2020 в июне Шотландия на выезде уступила грядущему сопернику со счетом 0:3. А в последнем она уступила на своем поле России — 1:2.

По итогам пяти туров в группе I скотты занимают четвертое место с отставанием в шесть очков от проходной второй позиции.

Бельгия

Несмотря на то что бельгийцы являются безоговорочными лидерами группы с 15 очками в активе, наставник команды Роберто Мартинес созвал основной состав.

Правда, тренер также пообещал «Реалу», что главной звездой и капитаном сборной Эденом Азаром он рисковать не будет.

Квалификация на Евро-2020 началась для «красных дьяволов» с домашней победы над сборной России (3:1).

После этого Бельгия довольно скромно переиграла Кипр (0:2). А затем с одинаковым счетом одолела в Брюсселе Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0).

В предыдущем поединке коллектив разгромил на выезде Сан-Марино — 4:0.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,0, а ничья — в 4,5.

Рекомендуем ставить на то, что Бельгия выиграет, и обе команды забьют за 3,4. 0