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    Сможет ли Македония продлить свою выездную серию?

    Латвия — Македония. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Евро-2020 9 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Латвия — Македония
    Энис Барди
    В рамках 6 тура квалификации чемпионата Европы 2020 года состоится встреча сборных команд Латвии и Македонии. Матч пройдет в Риге на стадионе «Даугавас». Старт в 21:45 по мск. Прогноз на Латвия — Македония.

    Латвия

    Латвия находится на дне группы G. У нее 0 очков и один из худших показателей разницы голов — 1 забитый и 19 пропущенных.

    Что касается матчей, то в каждом из 5 поединков команда пропускала как минимум дважды. В последних двух играх латышам пришлось несладко. Их нещадно громили.

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    10 июня «красно-бело-красные» крупно уступили Словении со счетом 0:5. После этого над ними поиздевались австрийцы, забив шесть безответных голов.

    Можно добавить, что Латвия проигрывала без забитых со своей стороны голов в четырех матчах отбора кряду.

    Македония

    Македония в чуть лучшем положении. Она на 5 месте с 5 очками в активе. В начале отбора команда даже смогла выиграть, однако потом пошла серия без побед.

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    Напомним, что македонцы сыграли вничью со словенцами (1:1), проиграли полякам (0:1) и австрийцам (1:4). В прошлый раз гостям удалось добыть один пункт на выезде в Израиле.

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    • Македонцам нужно побеждать, поскольку Израиль и Словения, которые имеют по 8 очков, будут играть друг с другом. Таким образом, у македонской сборной есть шанс догнать ближайших конкурентов.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение Македонии — 6.10 и 1.66 на победу одной и другой команды. На ничью поставили цифру 3.70.

    Латвия «всухую» проиграла 3 последних домашних поединка. Македония столько же не уступает на выезде. Выбор очевиден. Мы предлагаем поставить на успех гостей. 0

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    Латвия — Македония. Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Евро-2020 9 сентября 2019 года. Прогноз на Латвия — Македония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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