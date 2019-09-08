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    Как крупно Испания обыграет Фареры?

    Испания — Фареры. Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Испании Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз на Испания — Фареры
    Испания идет без потерь в отборе на Евро
    В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Испании на «Муниципальном» стадионе будет принимать Фареры. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Испания — Фареры.

    Испания

    «Красная фурия» является безоговорочным лидером группы с 15 очками в активе. Подопечные Роберта Морено забили 13 голов, а пропустили лишь трижды.

    Первый тур квалификации прошел на стадионе «Месталья»: в Валенсии команда справилась с Норвегией (2:1).

    Затем благодаря дублю Альваро Мораты испанцы скромненько обыграли Мальту на выезде (0:2). А вот в следующей игре центрфорвард не забил. Но и без его голов команда одолела Фарерские острова (1:4).

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    В четвертом туре два пенальти от Рамоса и Мораты, а также мяч Оярсабаля позволили «красной фурии» победить Швецию дома (3:0).

    Наконец, в пятом туре Испания победила на выезде Румынию — 2:1.

    Фареры

    Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.

    Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

    Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4, а в предпоследнем туре они уступили Норвегии (0:2).

    В последнем туре последовал разгром от Швеции — 0:4.

    Фарерская команда не знает радости победы уже в 10 поединках кряду с учетом всех турниров.

    Прогноз

    Букмекеры совсем не сомневаются в победе хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,0, тогда как успех гостей оценивается в 126,0, а ничья — в 41,0.

    Рекомендуем ставить на то, что Сауль Ньигес отличится голом за 2,4. 0

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    Испания — Фареры. Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года. Прогноз на Испания — Фареры. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40
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