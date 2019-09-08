Испания — Фареры. Прогноз (к. 2.4) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Испании на «Муниципальном» стадионе будет принимать Фареры. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Испания — Фареры.

Испания

«Красная фурия» является безоговорочным лидером группы с 15 очками в активе. Подопечные Роберта Морено забили 13 голов, а пропустили лишь трижды.

Первый тур квалификации прошел на стадионе «Месталья»: в Валенсии команда справилась с Норвегией (2:1).

Затем благодаря дублю Альваро Мораты испанцы скромненько обыграли Мальту на выезде (0:2). А вот в следующей игре центрфорвард не забил. Но и без его голов команда одолела Фарерские острова (1:4).

В четвертом туре два пенальти от Рамоса и Мораты, а также мяч Оярсабаля позволили «красной фурии» победить Швецию дома (3:0).

Наконец, в пятом туре Испания победила на выезде Румынию — 2:1.

Фареры

Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.

Начали «Рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории — Испании со счетом 1:4, а в предпоследнем туре они уступили Норвегии (0:2).

В последнем туре последовал разгром от Швеции — 0:4.

Фарерская команда не знает радости победы уже в 10 поединках кряду с учетом всех турниров.

Прогноз

Букмекеры совсем не сомневаются в победе хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,0, тогда как успех гостей оценивается в 126,0, а ничья — в 41,0.

Рекомендуем ставить на то, что Сауль Ньигес отличится голом за 2,4. 0