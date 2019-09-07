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    Сумеют ли болгары распечатать ворота сборной Англии?

    Англия — Болгария. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз на Англия — Болгария
    Сборная Англии
    В пятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» будет принимать Болгарию. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Англия — Болгария.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 07 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Англия

    Осенью 2018 года Англия, набрав семь очков, заняла первую строчку в турнирной таблице группы 4 Лиги наций

    Подопечные Саутгейта обменялись победами с Испанией (1:2 дома и 3:2 в гостях) и не проиграли Хорватии (0:0 и 2:1).

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    Также «Три льва» обыграли сборную США в домашнем товарищеском матче, ставшем последним для Уэйна Руни — 3:0 и победили Швейцарию (1:0) в еще одном контрольном матче.

    В марте 2019 года, в отборе к Евро-2020, сборная Англии дома растоптала Чехию (5:0) и на выезде разгромила Черногорию (5:1).

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  • 07/06/2019

    • В июне сборная Англии в полуфинале Лиги Наций проиграли Голландии (1:3). Англичане открыли счет в первом тайме, но пропустили в концовке, а в экстра-таймах сильнее были «оранье».

    В матче за третье место с Швейцарией команды так и не открыли счет, а по пенальти победили англичане.

    Болгария

    Осенью 2018 года сборная Болгарии принимала участие в Лиге наций и в своей группе команда заняла второе место.

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    Подопечные Петара Губчева обменялись минимальными победами с Норвегией, и не проиграли Словении (2:1 в гостях и 1:1 дома) и Кипру (2:1 дома и 1:1 в гостях).

    Сборная стартовала в европейской квалификации, в марте приняв Черногорию (1:1). Во втором туре отбора болгары с аналогичным результатом закончили поединок против Косово (1:1) в гостях.

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    • В мае у команды сменился тренер — Болгарию возглавил бывший полузащитник национальной команды, бронзовый призер ЧМ-1994 Красимир Балаков.

    Дебют специалисту не удался — в июне Болгария на выезде уступила Чехии (1:2), а затем на своем поле проиграла Косово (2:3), пропустив на последних минутах.

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    Болгарские болельщики во время этой встречи скандировали кричалки, дискриминирующие по национальному признаку, и матч Болгарии и Англии 14 октября могут провести при закрытых трибунах.

    Болгария встречалась с Англией в отборе к Евро-2012, проиграв обе встречи: 0:3 дома и 0:4 в гостях.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают полное преимущество хозяевам: победа Англии — 1.10, победа Болгарии — 28, ничья — 9,25.

    В победе Англии никаких сомнений нет — «Три льва» всегда отлично проводят отборочные этапы и на своем поле не оплошают.

    Англичане в последних матчах в основное время не пропускают больше одного мяча, если пропускают вообще. Интересны варианты «обе забьют — нет» за 1,40 и ТМ 3,5 за 1,75 0

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    Англия — Болгария. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 7 сентября 2019 года. Прогноз на Англия — Болгария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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