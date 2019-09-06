Уэльс — Азербайджан. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года

В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Уэльс в Кардиффе на стадионе «Миллениум» будет принимать Азербайджан. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Уэльс — Азербайджан.

Уэльс

На данный момент валлийцы сыграли три тура в рамках отборочной кампании на Евро-2020. Подопечные Райана Гиггза заработали лишь 3 очка и расположились на 4 месте в турнирной таблице Группы Е.

Единственную победу в квалифицированных матчах «драконы» завоевали в домашней встрече со Словакией. Гол на 5 минуте забил Дэниел Джеймс (1:0).

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После этого «красная стена» дважды проиграла в гостях. Сперва Уэльс уступил хорватам в Осиеке (2:1), а затем венгры на стадионе «Групама» взяли верх (1:0).

Азербайджан

«Страна огней» также провела три встречи в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Подопечные Николы Юрчевича не заработали ни единого очка, поэтому с разницей голов 3:11 они находятся на последнем месте в группе.

В стартовом туре на стадионе «Максимир» в Загребе Азербайджан встретился с Хорватией. Забив первыми, гости в итоге упустили преимущество и проиграли (2:1).

После этого команда провела товарищеский матч против Литвы (0:0).

Во втором туре квалификации Азербайджан на своем поле не справился с венграми (1:3), а последняя встреча в Баку завершилась для коллектива Юрчевича разгромным поражением от Словакии (1:5).

Прогноз

На победу Уэльса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 5,50, а на победу Азербайджана — 16,5.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Уэльса больше 1,5 с коэффициентом 1,51. 0