ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЗакрытие трансферного окна. Лето 2019 Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему«Реал» лишен слишком многого для успеха Обамеянг стал героем матчаБез оглядки назад. «Арсенал» и «Тоттенхэм» устроили праздник футбола
  • 00:08
    • ПСЖ арендовал Икарди с правом выкупа
  • 23:54
    • Рублёв проиграл Берреттини в четвёртом круге US Open
  • 22:59
    • «Галатсарай» подписал Фалькао и Лемину
  • 22:26
    • «Краснодар» подписал Сорокина и оставил его в «Рубине»
  • 21:58
    • «Милан» арендовал Ребича, «Айнтрахт» — Андре Силву
  • 21:44
    • «Рубин» арендовал Ташаева у «Спартака»
  • 21:01
    • «Сельта» усилилась полузащитником «Барселоны»
    Все новости спорта

    Сборная Уэльса добудет уверенную победу

    Уэльс — Азербайджан. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Уэльса
    Прогноз на Уэльс — Азербайджан
    Гарет Бейл
    В пятом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Уэльс в Кардиффе на стадионе «Миллениум» будет принимать Азербайджан. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Уэльс — Азербайджан.

    Уэльс

    На данный момент валлийцы сыграли три тура в рамках отборочной кампании на Евро-2020. Подопечные Райана Гиггза заработали лишь 3 очка и расположились на 4 месте в турнирной таблице Группы Е.

    Единственную победу в квалифицированных матчах «драконы» завоевали в домашней встрече со Словакией. Гол на 5 минуте забил Дэниел Джеймс (1:0).

    Все прогнозы на Евро-2020

    После этого «красная стена» дважды проиграла в гостях. Сперва Уэльс уступил хорватам в Осиеке (2:1), а затем венгры на стадионе «Групама» взяли верх (1:0).

    Азербайджан

    «Страна огней» также провела три встречи в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Подопечные Николы Юрчевича не заработали ни единого очка, поэтому с разницей голов 3:11 они находятся на последнем месте в группе.

  • Новички на задворках. В «Реале» по-прежнему правит старая гвардия
  • Гарет Бейл и Хамес Родригес играют с первых минут, в то время как Эден Азар залечивает травму
  • 31/08/2019

    • В стартовом туре на стадионе «Максимир» в Загребе Азербайджан встретился с Хорватией. Забив первыми, гости в итоге упустили преимущество и проиграли (2:1).

    После этого команда провела товарищеский матч против Литвы (0:0).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •

    Во втором туре квалификации Азербайджан на своем поле не справился с венграми (1:3), а последняя встреча в Баку завершилась для коллектива Юрчевича разгромным поражением от Словакии (1:5).

    Прогноз

    На победу Уэльса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 5,50, а на победу Азербайджана — 16,5.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Уэльса больше 1,5 с коэффициентом 1,51. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Сахалин — СКА-Хабаровск
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Куньлунь Ред Стар — Салават Юлаев
  • Сегодня в 14:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Сибирь — Амур
  • Сегодня в 15:30
    •  1.51
  • Прогноз на матч Иртыш — Томь
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Барыс — Адмирал
  • Сегодня в 16:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тюмень — Енисей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Йокерит — Авангард
  • Сегодня в 18:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Элина Cвитолина — Йоханна Конта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Сегодня в 19:30
    •  1.52
  • Прогноз на матч Металлург Магнитогорск — Северсталь
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
  • 07/09/2019 в 23:50
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Игра выйдет в ноябре
  • Football Manager 2020: трейлер и первые подробности релиза
    • 19:19 28/08/2019     Футболисты «Зенита»
  • Группа жизни для «Зенита», группа смерти для «Локо»
    • 22:22 29/08/2019     «Спартак» — «Зенит»
  • Чудо-гол Жиркова похоронил хаотичный «Спартак»
    • Вчера в 02:06
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Уэльс — Азербайджан. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года. Прогноз на Уэльс — Азербайджан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.51
    Тоже интересно
    «Спартак» — «Зенит» Футбол Чудо-гол Жиркова похоронил хаотичный «Спартак»Итоги «Дерби двух столиц» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:060
  • 20:55
    • «Рома» арендовала Мхитаряна
  • 20:44
    • Словенский защитник «Зенита» перешел в «Сочи»
  • 20:29
    • «Ювентус» арендовал форварда «Кальяри»
    ЦСКА — «Арсенал» Футбол Удачный дебют. Новичок ЦСКА принес армейцам победу в ТулеРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над тульским «Арсеналом» Вчера в 00:520
  • Экспресс дня

  • Пройдет ли Рублев в четвертьфинал US Open?
  • 3.53
    •
  • 01:35
    • Мертенс разгромила Ан и вышла в 1/4 финала US Open
  • 01:24
    • Шварцман обыграл Зверева и вышел в четвертьфинал US Open
  • 22:14
    • Московское «Динамо» дома одолело «Торпедо»
    Фрагмент матча Хоккей Чудо-гол! Пушка «Авангарда» пробила чемпионаСМИ — о победе «Авангарда» над ЦСКА в Кубке Открытия Вчера в 14:000
  • 20:17
    • «Шахтер» подписал Коноплянку
  • 20:10
    • «Рома» арендовала форварда «Атлетико»
  • 19:38
    • СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие