Уэльс — Азербайджан. Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 6 сентября 2019 года

Уэльс
На данный момент валлийцы сыграли три тура в рамках отборочной кампании на Евро-2020. Подопечные Райана Гиггза заработали лишь 3 очка и расположились на 4 месте в турнирной таблице Группы Е.
Единственную победу в квалифицированных матчах «драконы» завоевали в домашней встрече со Словакией. Гол на 5 минуте забил Дэниел Джеймс (1:0).
После этого «красная стена» дважды проиграла в гостях. Сперва Уэльс уступил хорватам в Осиеке (2:1), а затем венгры на стадионе «Групама» взяли верх (1:0).
Азербайджан
«Страна огней» также провела три встречи в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Подопечные Николы Юрчевича не заработали ни единого очка, поэтому с разницей голов 3:11 они находятся на последнем месте в группе.
В стартовом туре на стадионе «Максимир» в Загребе Азербайджан встретился с Хорватией. Забив первыми, гости в итоге упустили преимущество и проиграли (2:1).
После этого команда провела товарищеский матч против Литвы (0:0).
Во втором туре квалификации Азербайджан на своем поле не справился с венграми (1:3), а последняя встреча в Баку завершилась для коллектива Юрчевича разгромным поражением от Словакии (1:5).
Прогноз
На победу Уэльса в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 5,50, а на победу Азербайджана — 16,5.
Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал Уэльса больше 1,5 с коэффициентом 1,51. 0