Германия — Нидерланды. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

В рамках пятого тура квалификации Евро-2020 в группе С сборная Германии будет принимать сборную Нидерландов. Матч пройдет на «Имтех Арене» в Гамбурге. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Нидерланды.

Сборная Германии

Сборная Германии в 2019 году провела четыре матча — один товарищеский и три в рамках отбора на Евро-2020. Выиграть не удалось только в контрольной встрече.

Год для подопечных Йоахима Лева начался с ничьей в товарищеском матче против Сербии (1:1), который состоялся в марте.

В трех матчах отбора на Евро-2020 Германия одержала три победы с общим счетом 13:2. Забить немцам пока удалось только сборной Нидерландов. Первая встреча этих команд завершилась победой Германии со счетом 3:2.

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Далее немецкая дружина в гостях обыграла Белоруссию (2:0) и дома поиздевалась над Эстонией (8:0).

Три победы в трех играх пока не позволяют Германии возглавить таблицу группы С. Сенсационно ее лидером является Северная Ирландия, которая провела уже четыре игры и набрала в них максимум очков.

Сборная Нидерландов

Сборная Нидерландов также провела в 2019 году четыре матча. Но два из них пришлись на финальную часть Лиги наций.

В июне в полуфинале первой в истории Лиги наций подопечным Роналда Кумана удалось обыграть Англию (3:1). Но отпраздновать победу в турнире Нидерландам помешала Португалия. «Оранжевые» уступили в финальной игре со счетом 0:1.

Два матча квалификации Евро-2020 нидерландская сборная провела еще в марте. Команда стартовала в отборе с победы над Белоруссией (4:0), но затем дома проиграла Германии (2:3).

С тремя очками в активе Нидерланды пока располагаются в группе С лишь на третьей строчке.

Прогноз

На победу сборной Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,06, на ничейный результат — 3,98, а на победу сборной Нидерландов — 3,50.

Отметим, что в 2018 году команды встречались в Лиге наций. Те встречи также получились довольно результативными — 3:0 в пользу Нидерландов в первой игре и 2:2 — в ответной.

Прогноз на матч Германия — Нидерланды — обе забьют с коэффициентом 1,61. 0