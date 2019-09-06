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    Подарят ли Германия и Нидерланды еще один результативный матч?

    Германия — Нидерланды. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года

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    Прогноз на Германия — Нидерланды
    Марко Ройс
    В рамках пятого тура квалификации Евро-2020 в группе С сборная Германии будет принимать сборную Нидерландов. Матч пройдет на «Имтех Арене» в Гамбурге. Начало — в 21:45 мск. Прогноз на Германия — Нидерланды.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа C 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.50
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    Сборная Германии

    Сборная Германии в 2019 году провела четыре матча — один товарищеский и три в рамках отбора на Евро-2020. Выиграть не удалось только в контрольной встрече.

    Год для подопечных Йоахима Лева начался с ничьей в товарищеском матче против Сербии (1:1), который состоялся в марте.

    В трех матчах отбора на Евро-2020 Германия одержала три победы с общим счетом 13:2. Забить немцам пока удалось только сборной Нидерландов. Первая встреча этих команд завершилась победой Германии со счетом 3:2.

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    Далее немецкая дружина в гостях обыграла Белоруссию (2:0) и дома поиздевалась над Эстонией (8:0).

    Три победы в трех играх пока не позволяют Германии возглавить таблицу группы С. Сенсационно ее лидером является Северная Ирландия, которая провела уже четыре игры и набрала в них максимум очков.

    Сборная Нидерландов

    Сборная Нидерландов также провела в 2019 году четыре матча. Но два из них пришлись на финальную часть Лиги наций.

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    • В июне в полуфинале первой в истории Лиги наций подопечным Роналда Кумана удалось обыграть Англию (3:1). Но отпраздновать победу в турнире Нидерландам помешала Португалия. «Оранжевые» уступили в финальной игре со счетом 0:1.

    Два матча квалификации Евро-2020 нидерландская сборная провела еще в марте. Команда стартовала в отборе с победы над Белоруссией (4:0), но затем дома проиграла Германии (2:3).

    С тремя очками в активе Нидерланды пока располагаются в группе С лишь на третьей строчке.

    Прогноз

    На победу сборной Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,06, на ничейный результат — 3,98, а на победу сборной Нидерландов — 3,50.

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    Отметим, что в 2018 году команды встречались в Лиге наций. Те встречи также получились довольно результативными — 3:0 в пользу Нидерландов в первой игре и 2:2 — в ответной.

    Прогноз на матч Германия — Нидерланды — обе забьют с коэффициентом 1,61. 0

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    Германия — Нидерланды. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации Евро-2020 6 сентября 2019 года. Прогноз на Германия — Нидерланды. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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