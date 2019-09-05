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    Швеция продолжит обыгрывать Фарерские острова?

    Фарерские острова — Швеция. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Швеции
    Прогноз на Фарерские острова — Швеция
    Виктор Клаэссон
    В столице Фарерских островов 5 сентября в городе Торсхавн местная национальная команды сыграет со сборной Швеции. Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Фарерские острова — Швеция.

    Фарерские острова

    Сборная Фарерских островов в этом отборочном турнире пока еще не набрала ни одного очка и плотно засела на последнем месте в группе F.

    Начали «рыбаки» этот турнир с двух выездных поражений кряду. Сперва они проиграли Мальте (1:2), а затем были разгромлены сборной Румынией (1:4).

    Затем в летней спарке островитяне дважды уступили на своей территории. Сначала их крупно обыграла команда Испании со счетом 1:4, а в последнем туре они уступил Норвегии (0:2).

    Все прогнозы на Евро-2020

    Фарерская команда не знает радости победы уже в девяти поединках кряду с учетом всех турниров. В этот период она дважды играла вничью и семь встреч проиграла.

    Швеция

    Национальная команда Швеции имеет в своем активе семь очков после четырех туров и занимает второе место в группе, опережая Румынию лишь из-за победы в личной встрече.

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    • Против румынов скандинавская сборная как раз и стартовала в этом отборочном цикле, обыграв их на своем поле со счетом 2:1. Во втором туре «тре крунур» сыграли вничью с норвежцами (3:3) в гостях.

    В летних поединках квалификационного турнира шведы сперва разгромили сборную Мальты (3:0) на своей территории, после чего с таким же результатом уступили в Испании местной сборной.

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    За последние пять гостевых матчей сборная Швеции добилась только одной виктории, что правда ее соперниками были очень крепкие команды.

    В отборочном турнире к ЧМ-2014 эти коллективы играли в одной группе. И тогда шведы дважды обыграли фарерцев: 2:0 — дома и 2:1 — на выезде.

    Прогноз на Фарерские острова — Швеция

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение гостям: победа сборной Швеции — 1.23, победа сборной Фарерских островов — 17.00, ничья — 6.80.

    Прогнозируем, что команда Швеции добудет три очка на Фарерских островах, выиграв с разницей в несколько мячей. 0

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    Фарерские острова — Швеция. Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года. Прогноз на Фарерские острова — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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