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    Будет ли результативной игра соседей по турнирной таблице?

    «Сиэттл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 2 сентября 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Сиэттл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    Кристиан Рольдан
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Сиэттл Саундерс» на своем поле 2 сентября сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало игры — 01:30 по мск. Прогноз на «Сиэттл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Сиэттл Саундерс»

    «Сиэттл Саундерс» с 43 очками после 27 туров регулярного сезона МЛС идет на третьей позиции в Западной конференции, уступая первому месту аж 19 пунктов.

    Обыграв в прошлом туре в гостях «Портленд» (2:1), «жители залива» т.о. смогли прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и столько же игр свели вничью.

    Поражения пришлись на домашнюю встречу от «Канзаса» (2:3) и гостевую от «Реал Солт-Лейк» (0:3). Мировые состоялись с «Нью Ингланд Революшин» (3:3) дома и со своим предстоящим противником (2:2) на выезде.

    В 13 домашних поединках текущего розыгрыша регулярки МЛС «Сиэттл» выиграл в восьми из них, три раза сыграл вничью и два матча проиграл. Отметим, что в последних трех встречах команда на своей арене победить не может.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Лос-Анджелес Гэлакси» после 27 поединков регулярного чемпионата разместился с 42 оками на четвертом месте в Западной конференции, уступая своему предстоящему противнику один балл.

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    Клуб из Лос-Анджелеса за последние четыре поединка одержал лишь одну победу — над «Далласом» (2:0) дома. Затем две игры свел вничью и раз проиграл.

    Поражение пришлось от мексиканского «Крус Асуля» (1:2) в полуфинале Кубка лиги. Ничейные результаты были в регулярке со своим нынешним оппонентом (2:2) и ФК «Лос-Анджелес» (3:3) в своей последней игре.

    13 гостевых встреч текущего сезона МЛС принесли «Гэлакси» только четыре виктории, еще две игры команда свела вничью и семь раз проиграла.

    В прошлом сезоне эти коллективы обменялись домашними крупными победами (5:0 и 0:3). А в этом году команды сыграли вничью — 2:2.

    Прогноз на «Сиэттл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Сиэттл Саундерс» предлагают — 1.80.

    На викторию «Лос-Анджелес Гэлакси» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.15

    Прогнозируем, что игра соседей по турнирной таблице МЛС будет результативной. 0

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    «Сиэттл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 2 сентября 2019 года. Прогноз на «Сиэттл Саундерс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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