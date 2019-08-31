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    Одержит ли «Челси» вторую победу в АПЛ?

    «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Юнайтед»
    Команда Лэмпарда имеет одну победу в 3-х турах
    В 4-м туре чемпионата Англии «Челси» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет 31 августа на «Стамфорд Бридж». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Челси»

    До прошлого тура команда Фрэнка Лэмпарда не могла найти свою игру, которая приносила бы положительный результат.

    Если во время летней предсезонки «аристократы» могли похвастаться победой над «Барселоной» (2:1) или ярким матчем с «Зальцбургом», который синие также выиграли (3:5), то на старте сезона лондонцы выступают не слишком убедительно.

    Начался чемпионат для «Челси» поражением от «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (0:4), затем была непростая схватка с «Ливерпулем» в Суперкубке УЕФА, где лишь в серии послематчевых пенальти мерсисайдцы смогли вырвать победу (2:2, 5:4).

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    • Во втором туре АПЛ случилась обидная потеря очков в игре с «Лестером» (1:1). И только после этого коллектив сумел выиграть, да и то с трудом — у «Норвича» (3:2).

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — новичок АПЛ. Клуб занял второе место в Чемпионшипе, набрав 89 очков в 46 матчах. Таким образом, коллектив Криса Уайлдера заслужил прямую путевку в высший дивизион.

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    Команда не стала ждать, и по традиции новичков из Чемпионшипа дала настоящий бой в новом турнире. За два первых тура в элите английского футбола хозяева ни разу не проиграли.

    В первом туре они расписали мировую с «Борнмутом» (1:1). Во втором поединке на своем поле «клинки» сумели добыть победу с минимальным счетом 1:0 над «Кристал Пэлас».

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    И только в третьем туре пришло поражение — его нанес «Лестер» (2:1). Тем не менее, посреди этой недели коллектив успел прийти в себя победой над «Блэкберном» (2:1) в Кубке Лиги.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 9,5, а ничья — в 4,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,8. 0

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    «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года. Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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