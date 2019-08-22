«Страсбур» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 22 августа 2019 года

В четверг, 22 августа, «Страсбур» на своем поле примет «Айнтрахт» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на «Стад де ла Мено», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Страсбур» — «Айнтрахт».

«Страсбур»

Футболисты «Страсбура» стартовали в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, в котором прошли «Маккаби» из Хайфы (3:1 и 1:2).

Затем, в третьем квалификационном раунде, подопечные Тьерри Лоре дважды обыграли пловдивский «Локомотив» (1:0 и 1:0), попав в раунд плей-офф.

В новом сезоне французской Лиги 1 «Страсбур» успел дважды сыграть вничью — с «Мецем» (1:1) и «Реймсом» (0:0).

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Среди травмированных у французской команды значится только полузащитник Фофана Юссуф.

«Айнтрахт»

Немецкий «Айнтрахт» тоже включился в борьбу со второго квалификационного раунда, по итогам которого победил эстонскую «Флору» (2:1 и 2:1).

В третьем квалификационном раунде «орлы» не заметили должного сопротивления со стороны лихтенштейнского «Вадуца» (5:0 и 1:0).

В немецкой Бундеслиге «Айнтрахт» провел всего один матч, в котором одержал победу над «Хоффенхаймом» (1:0).

После травм у «Айнтрахта» восстанавливаются Фредерик Роннов, Марко Русс, Николай Мюллер и Джибриль Соу.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Айнтрахта» — 2.25, победа «Страсбура» — 3.10, ничья — 3.50.

Все прогнозы на Лигу Европы

«Орлы» еще в прошлом сезоне доказали свою силу на европейской арене, когда добрались до полуфинала Лиги Европы, где едва не выбили будущего триумфатора — «Челси».

Да, в межсезонье «Айнтрахт» был вынужден продать Луку Йовича и Себастьяна Алле, зато он заработал больше 100 миллионов евро и приобрел нескольких качественных игроков на перспективу.

Что касается «Страсбура», то его состав выглядит слабее, да и игра команды Тьерри Лоре в этом сезоне пока не внушает оптимизма. Наш прогноз — «победа "Айнтрахта" с форой 0» за 1.65.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Айнтрахта" больше 1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.12. 0