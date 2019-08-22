«Слован» — ПАОК. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

22 августа стадион «Тегельне поле» в Братиславе примет матч плей-офф квалификации Лиги Европы между «Слованом» и ПАОКОм. Команды начнут играть в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Слован» — ПАОК.

«Слован»

Изначально «Слован» стартовал с Лиги чемпионов. Однако в первом же квалификационном раунде команда уступила дорогу «Сутьеске» — 1:1 и 2:1.

В ЛЕ клуб сначала справился с «Фероникели» (2:1 и 0:2), а затем попал на ирландский «Дандолк». Там у хозяев тоже особых проблем не возникло. Они выиграли дома со счетом 1:0, а на выезде добились победного результата 1:3.

Все прогнозы на Лигу Европы

На данный момент «Слован» имеет 9-матвевую победную серию. Особенно ярко «небесно-голубые» сморятся в чемпионате Словакии. К примеру, в прошлый раз «короли Братиславы» обыграли «Середь» со счетом 0:4.

В последних 9 играх клуб забивал сопернику в среднем 2-3 гола. Также футболисты Мартина Шевела выиграли 6 из 7 прошлых поединков Лиги Европы.

ПАОК

ПАОКу тоже не повезло. Клуб вылетел из квалификационной стадии ЛЧ, проиграв «Аяксу», хотя борьбу «аяксидам» греки навязали знатную — 2:2 дома и поражение 3:2 на выезде.

Минусом является то, что «черно-белые» провели лишь два официальных матча в новом сезоне. В этом плане своему сопернику команда уступает.

Если смотреть и на товарищеские встречи, то последнее поражение от «Аякса» стало первым за 9 выступлений коллектива. Хотя в ЛЕ команда из Греции проиграла 6 из 7 матчей.

В любом случае «двухглавые орлы Севера» способны навязать борьбу словакам.

Прогноз

Именно ПАОК является фаворитом матча — 4.20 и 1.92 соответственно. На ничью дают 3.40.

Это неспроста. Греческий клуб действительно продемонстрировал хороший футбол в противостоянии с «Аяксом». Подопечные Абела Феррейры показали, что с атакой у них дела обстоят хорошо. Кроме того, коллектив умело выходил из обороны, проводя опасные контратаки.

В любом случае «Слован» повел больше официальных матчей, так что хозяева уже должны набрать хорошую форму. Ставим на то, что они не проиграют на своем поле. Коэффициент составляет 1.88. 0