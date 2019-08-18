«Львов» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 18 августа 2019 года

В воскресенье, 18 августа, в четвертом туре украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» сыграет во Львове с одноименным клубом. Начало игры — в 19:30 по мск. Прогноз на «Львов» — «Шахтер».

«Львов»

Львовская команда завершила прошлое первенство УПЛ на шестой позиции, отстав от пятой еврокубковой строки, на которой разместилась луганская «Заря», на девять пунктов.

В текущем первенстве «золотые львы» после трех игровых дней положили в свою копилку три балла, с которыми расположились на десятой позиции в турнирке УПЛ.

В стартовом поединке этого чемпионата «Львов» обыграл на выезде черниговскую «Десну» со счетом 2:1, после чего львовяне дважды проиграли.

Во втором туре они были разгромлены на своем стадионе киевским «Динамо» (0:3), а в минувшей игре уступили в Полтаве «Ворскле» (2:3), упустив ничью уже в компенсированное время матча.

«Шахтер» Донецк

Донецкая команда, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины и стала обладателем Кубка страны, начал новый сезон с поражения.

В Суперкубке Украины «горняки» проиграли киевскому «Динамо» со счетом 1:2, пропустив два гола за три минуты с 80 по 83 минуты.

А вот в чемпионате страны «оранжево-черные» победили в трех поединках из трех. Начали это первенство они с виктории над «Александрией» (3:1) в гостях.

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Затем крупно обыграли в Харькове львовские «Карпаты» (3:0), а в прошлом туре взяли реванш у киевлян, переиграв «бело-голубых» в их же логове в рамках УПЛ — 2:1.

В прошлом чемпионате Украины «Шахтер» трижды обыграл «Львов» при одном ничейном результате. При этом «горняки» удержали свои ворота на замке в этих встречах, а забили в ворота противника — 10.

Прогноз на «Львов» — «Шахтер»

Победа чемпиона почти не вызывает ни у кого сомнения, но, скорее всего, она не будет очень крупной. Предлагаем поставить с форой на хозяев. 0