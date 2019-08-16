«Лион» — «Анже». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Франции 16 августа 2019 года

В пятницу, 16 августа, во втором туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле примет «Анже». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Лион» — «Анже».

«Лион»

По итогам прошлого сезона «Лион» занял третье место. И теперь «львы» сыграют сразу на групповой стадии Лиги чемпионов. На тренерском мостике «Лиона» летом произошли изменения. Место Бруно Женезио занял Сильвиньо.

«Ткачи» в первом туре нового чемпионата разгромили в гостях «Монако» со счетом 3:0, забив еще в первом тайме два гола.

Этой викторией «аристократы» прервали свою проигрышную серию, состоящую на тот момент из двух встреч кряду, что правда это были товарищеский поединки. Они проиграли английским «Ливерпулю» (1:3) и «Борнмуту» (0:3).

Календарь и таблица Лиги 1

В летнее трансферное окно «Лион» продал Набиля Фекира, Тангу Ндомбеле и Ферлана Менди, выручив за них 122 млн евро. Приобрели «львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.

«Анже»

«Анже» закончил минувшее французское первенство в середине турнирной таблице, на 13-м месте, опередив зону вылета на 12 пунктов.

В стартовом поединка этого сезона «черно-белые» тоже победили, одолев на своей территории «Бордо» (3:1), финишировавший в прошлом сезоне строкой ниже.

Все прогнозы на футбол

Предсезонную подготовку «les scoistes» провели даже очень неплохо, проиграв только в одном матче из шести при трех победах и двух ничейных результатах.

В летнее трансферное окно «Анже» продал хавбеков Жеффе Рен-Аделаида и Флавьена Тэ на общую сумму 34 миллиона евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 «Лион» дважды обыграл «Анже» с одинаковым результатом по 2:1.

Прогноз на «Лион» — «Анже»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.45.

На викторию «Анже» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.05.

Несмотря на потери лидеров команды, «ткачи» уверенно начали чемпионат, одержав на старте разгромную победу. Думаем, что они продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0