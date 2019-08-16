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    Закрепится ли «Лион» во главе Лиги 1?

    «Лион» — «Анже». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Франции 16 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лион Прогнозы на Анже
    Прогноз на «Лион» — «Анже»
    Мемфис Депай
    В пятницу, 16 августа, во втором туре французской Лиги 1 «Лион» на своем поле примет «Анже». Начало игры — в 21:45 по мск. Прогноз на «Лион» — «Анже».
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лион»

    По итогам прошлого сезона «Лион» занял третье место. И теперь «львы» сыграют сразу на групповой стадии Лиги чемпионов. На тренерском мостике «Лиона» летом произошли изменения. Место Бруно Женезио занял Сильвиньо.

    «Ткачи» в первом туре нового чемпионата разгромили в гостях «Монако» со счетом 3:0, забив еще в первом тайме два гола.

    Этой викторией «аристократы» прервали свою проигрышную серию, состоящую на тот момент из двух встреч кряду, что правда это были товарищеский поединки. Они проиграли английским «Ливерпулю» (1:3) и «Борнмуту» (0:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В летнее трансферное окно «Лион» продал Набиля Фекира, Тангу Ндомбеле и Ферлана Менди, выручив за них 122 млн евро. Приобрели «львы» лишь защитника «Сампдории» Йоакима Андерсена.

    «Анже»

    «Анже» закончил минувшее французское первенство в середине турнирной таблице, на 13-м месте, опередив зону вылета на 12 пунктов.

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    В стартовом поединка этого сезона «черно-белые» тоже победили, одолев на своей территории «Бордо» (3:1), финишировавший в прошлом сезоне строкой ниже.

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    Предсезонную подготовку «les scoistes» провели даже очень неплохо, проиграв только в одном матче из шести при трех победах и двух ничейных результатах.

    В летнее трансферное окно «Анже» продал хавбеков Жеффе Рен-Аделаида и Флавьена Тэ на общую сумму 34 миллиона евро.

    В минувшем сезоне Лиги 1 «Лион» дважды обыграл «Анже» с одинаковым результатом по 2:1.

    Прогноз на «Лион» — «Анже»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Лиона» предлагают — 1.45.

    На викторию «Анже» дают — 8.00, ничья оценена — в 5.05.

    Несмотря на потери лидеров команды, «ткачи» уверенно начали чемпионат, одержав на старте разгромную победу. Думаем, что они продолжат свою победную серию. Предлагаем поставить на хозяев с форой. 0

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    «Лион» — «Анже». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Франции 16 августа 2019 года. Прогноз на «Лион» — «Анже». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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