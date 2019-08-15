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    Ждет ли «Спартак» в матче с «Туном» второй «Санкт-Галлен»?

    «Спартак» — «Тун». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Тун»
    «Спартак» — «Тун»
    В четверг, 15 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, московский «Спартак» на своем поле примет швейцарский «Тун». Начало поединка — в 19:45 мск. Прогноз на «Спартак» — «Тун».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 15 Августа 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:45 Тун Тун
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.30
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    «Спартак»

    В стартовом матче чемпионата России «Спартак» одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

    Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2), упустив победу в компенсированное время.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» (0:2), а столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей.

    В Лиге Европы «Спартак» стартовал выездным матчем с швейцарским «Туном» (3:2). Забив два мяча до перерыва, красно-белые позволил сопернику отыграть, но вырвали победу в концовке.

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    • В последнем матче «Спартака» на выезде одержал уверенную победу над «Ахматом» (3:1), и с 8 очками идет на 7-м месте в таблице РПЛ. Разница мячей 6-5.

    Отметим, что в последних двух матчах особо отличились новички красно-белых: Зелимхан Бакаев записал на свой счет 4 мяча (по два в каждом матче), а Андре Шюррле — гол и две передачи.

    «Тун»

    Швейцарский клуб, не бывавший в еврокубках с 2015 года, с трудом пробился в Лигу Европы после травмы капитана и лидера «Туна» Денниса Хедигера, который порвал «кресты» в феврале.

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    С Хедигером «Тун» набирал в среднем за матч 1,6 очка, а без него — 0,8. По результатам во второй части сезона «Тун» был на предпоследнем месте, но в итоге удержался на 4-м месте.

    Новый сезон швейцарцы тоже начали не слишком удачно, сыграв вничью дома с «Ксамаксом» (2:2) и на выезде с «Лугано» (0:0) и уступив на своем поле одному из двух лидеров швейцарского футбола — «Базелю» (2:3).

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  • 09/08/2019

    • В матче со «Спартаком» «Тун» едва не ушел от поражения — пропустив дважды в первом тайме, швейцарцы в перерыве перестроились и отыгрались, но пропустили третий мяч в концовке.

    В последнем матче «Тун» на выезде победил «Люцерн» (2:0) и с 5 очками идет на 4-м месте в чемпионате Швейцарии. Разница мячей 6-5. Лучший бомбардир с 2 голами Симоне Рапп, который успел огорчить и «Спартак».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Шесть лет назад москвичи уже встречались в Лиге Европы со швейцарцами. На выезде сыграв с «Санкт-Галленом» 1:1, на своем поле «Спартак» проиграл 2:4.

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,60, на ничейный результат — 4,15, а на успех «Туна» — 5,0.

    Проход «Спартака» в раунд плей-офф квалификации оценивают с коэффициентом 1,05, а успех «Туна» с коэффициентом 9,15.

    В последних матчах «Спартак» начал сыгрываться и приходить в форму, так что прогнозируем, что на своем поле красно-белые не проиграют. При этом они пропускали в 4 из 6 матчах этого сезона.

    «Тун» в первом матче показал свои зубы, так что и на выезде, скорее всего, сумеет забить. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,75. 0

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    «Спартак» — «Тун». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Тун». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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